واکسن «ب ث ژ» نرخ مرگ و میر کرونا را کاهش می دهد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیکال اکسپرس، طبق گزارشی که در ژورنال« Proceedings of the National Academy of Sciences» منتشر شده، واکسن «ب ث ژ» که به طور مرتب به کودکان کشورهایی با نرخ بالای شیوع بیماری های باکتریایی تزریق می شود، به کاهش نرخ مرگ و میر ناشی از کووید ۱۹ منجر می شود.

لوییس اسکوبار از دانشگاه ویرجینیا تک و یکی از محققان ارشد این پژوهش، می گوید: تحقیقات اولیه ما نشان داد کشورهایی با نرخ بالای واکسیناسیون ب ث ژ ، شاهد نرخ کمتر مرگ و میر ناشی از کووید۱۹ هستند. اما وضعیت در کشورهای مختلف یکسان نیست. به عنوان مثال جمعیت گواتمالا از ایتالیا جوانتر است، بنابراین مجبور شدیم اطلاعات را با توجه به این تمایزها سازگار کنیم.

محققان پس از بررسی تمایز در فاکتورهایی که احتمالا روی خطر ابتلا به ویروس تاثیر می گذارد ( مانند درآمد، تحصیلات، خدمات درمانی و سن) متوجه شدند کشورهایی که نرخ تزریق واکسن ب ث ژ در آنها بالاتر است، پیک مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در آنها پایین تر است.

نمونه خوبی از این امر کشور آلمان است. این کشور قبل از اتحاد آلمان شرقی و غربی در سال ۱۹۹۰ میلادی ۲ برنامه واکسیناسیون جداگانه داشت. نرخ مرگ و میر کووید۱۹ میان شهروندان سالمند در آلمان غربی حدود ۳ برابر بیشتر از آلمان شرقی بود. بررسی ها نشان داد در آلمان شرقی تعداد افراد سالمند بیشتری این واکسن را در نوزادی دریافت کرده بودند.

اسکوبار در این باره می افزاید: واکسن های ب ث ژ از بدن انسان در برابر بیماری های تنفسی ویروسی دیگر نیز محافظت می کنند. البته او خاطرنشان می کند این امر نتیجه گیری اولیه تحقیق است.

این درحالی است که هم اکنون محققان مشغول بررسی واکسن ب ث ژ برای جلوگیری از ابتلای کادر درمان به کووید۱۹ هستند.