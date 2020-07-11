جلال ملکی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به توضیحاتی در رابطه با جزئیات سانحه کلینیک سینا اطهر اظهار کرد: وزارت کار رسماً اعلام کرده است که مقصر صددرصدی این قضیه وزارت بهداشت است.

وی افزود: وزارت بهداشت می‌گوید ما فقط از لحاظ بهداشتی درمانگاه‌ها را بازدید می‌کنیم و مسئولیت ایمنی و بازدیدی از نظر فنی و ساختمانی با وزارت کار است اما وزارت کار می‌گوید وزارت بهداشت تاکنون یک نامه خطاب به ما برای بازدید از کلینیک نزده است.

سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا آتش نشانی وظیفه پیگیری اعمال نشدن اخطارهایی را که صادر می‌کند، دارد یا خیر، گفت: وظیفه آتش نشانی فقط اخطار دادن است و پیگیری اخطارها و اعمال شدن اخطارها با آتش نشانی نیست.

ملکی ادامه داد: بر اساس بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها اگر شهرداری‌ها ناودان شکسته و یا ساختمان قدیمی که در حال تخریب است و یا موارد دیگری ببینند باید به مالک اخطار دهند و اگر مالک رفع نکرد خودشان ورود کنند و با ۱۵ درصد افزایش قیمت این عملیات را در پرونده آن ساختمان یا واحد صنفی درج کنند اما در هیچ کجای این قانون نگفته آتش نشانی به عنوان یکی از زیر مجموعه‌های سازمان شهرداری باید به این امر ورود کند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران در پایان در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آتش نشانی چند بار به کلینیک سینا اطهر اخطار داده بود، گفت: طبق مستند ۴ بار اخطار داده‌ایم البته اینکه سه یا چهار بار اخطار داده‌ایم تفاوتی در اصل ماجرا ندارد و کم کاری دیگر نهادهای نظارتی را در ان امر نمی‌توان گردن تعداد اخطارها انداخت چرا که اگر حتی یک بار به این ساختمان اخطار داده می‌شد نهادهای مرتبط و اجرایی باید به این موضوع ورود می‌کردند که متأسفانه در این مورد هیچ نهادی ورود نکرده بود.