باند سارقان اینترنتی در آذربایجان غربی متلاشی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انتظامی آذربایجان غربی، سردار مسعود خرم نیا در خصوص جزئیات این خبر اظهارکرد: پیرامون اهداف و اقدامات اطلاعاتی صورت گرفته در بستر فضای مجازی و طی رصدهای صورت گرفته و ورود پرونده‌هایی با موضوع کلاهبرداری و سرقت محموله سریالی به روش ثبت سفارش در نرم افزار "دیوار" در شهرهای مختلف غیر بومی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی شهرستان "مهاباد" قرار گرفت.

وی افزود: با توجه به مستندات کشف شده توسط کارشناسان این پلیس و مدارک ارائه شده توسط شاکیان، کارآگاهان پلیس آگاهی دریافتند کلاهبرداران با جست و جو در بستر آگهی‌های ثبت شده در نرم افزار دیوار به صورت گسترده با سفارش لوازم خانگی، مواد غذایی و یک دستگاه تریلی تراکتور، اقدام به فریب مال باختگان کردند.

سردار خرم نیا گفت: بعد از بررسی‌های این پلیس ۳ نفر به عنوان متهم در شهرستان "مهاباد" شناسایی شدند و از محل اختفای یکی از آنان که مسئولیت دریافت محموله و انتقال بار به انبار را داشت مقداری از کالاها کشف شد، در ادامه بازجویی و تحقیقات، متهم اعتراف کرد که طی ۸ فقره کلاهبرداری چند شریک دیگر دارد که با همین ترفند ثبت سفارش فعالیت می‌کنند که با دستور قضائی متهمان دیگر نیز شناسایی و دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.

فرمانده انتظامی استان آذربایجان غربی با اشاره به کلاهبرداری ۱۰ میلیارد ریالی متهمان به هموطنان هشدار داد: کاربران باید مراقب باشند تا در دام کلاهبرداران سایبری نیفتند.