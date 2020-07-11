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۲۱ تیر ۱۳۹۹، ۱۰:۱۵

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

کاهش ۳۰ درصدی تردد ثبت شده در محورهای مواصلاتی سیستان و بلوچستان

کاهش ۳۰ درصدی تردد ثبت شده در محورهای مواصلاتی سیستان و بلوچستان

زاهدان - مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای سیستان و بلوچستان گفت: مجموع تردد سه ماهه وسائط نقلیه ثبت شده در این استان، ۳۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش نشان می دهد.

ایوب کرد در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ۹ میلیون و ۷۱۸ هزار و ۶۹ تردد در ۳ ماهه سال جاری در محورهای مواصلاتی سیستان و بلوچستان ثبت شده که کاهش آن نسبت به مدت مشابه سال گذشته با ۱۳ میلیون و ۸۶۹ هزار و ۶۵۲ تردد، نشان از تأثیر بیماری کووید ۱۹ بر حمل و نقل جاده‌ای است.

وی افزود: بر اساس آمار دریافتی از ۸۰ دستگاه تردد شمار آنلاین نصب شده در محورهای مواصلاتی استان، بیشترین تردد وسائط نقلیه این مدت در محورهای ایرانشهر- بمپور، زاهدان – زابل و زهک –میلک گزارش شده است.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان ادامه داد: بیشترین سرعت ثبت شده این مدت ۹۲ کیلومتر در ساعت بوده که در محور «میرجاوه - زاهدان» به ثبت رسیده است.

وی با بیان اینکه کاهش ترددهای این مدت در استان سیستان و بلوچستان نشان از همراهی مطلوب مردم برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا دارد، از شهروندان درخواست کرد در ایام تعطیلات تابستان نیز با ماندن در منازل به حفظ سلامت جمعی و مبارزه با همه گیری بیماری کمک کنند.

کرد پیگیری راه اندازی سامانه‌های ثبت تخلفات عبور و مرور را از مهمترین فعالیت‌های انجام شده این مدت در سیستان و بلوچستان عنوان کرد و افزود: به منظور افزایش ایمنی محورهای مواصلاتی استان حدود ۵۰ درصد از این سامانه‌ها در نیمه نخست سال جاری به بهره برداری خواهند رسید.

کد مطلب 4970764

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