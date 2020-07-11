عذرخواهی باشگاه پرسپولیس از بی نظمی در رختکن باشگاه تبریزی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، افشین پیروانی در خصوص انتشار تصاویری از رختکن پرسپولیس بعد از بازی با ماشینسازی در رسانهها گفت: به هیچ عنوان قصد توجیه ندارم. شاید برخی به این مسائل اهمیت ندهند و اظهارنظر نکنند اما ما وظیفه خود میدانیم قبل از هر اظهارنظری بگوییم اگر قصوری بوده عذرخواهی ما را بپذیرید. در وهله دوم باید بگویم حقیقتا ما برای رسیدن به پرواز عجله داشتیم و شاید این موضوع باعث جمع نشدن برخی وسائل در رختکن بوده. در هر صورت ما پرسپولیس هستیم و باید در همه مسائل و زمینهها برتر و بهترین باشیم.
مدیر تیم پرسپولیس اظهار داشت: اینکه رختکن را تمیز تحویل دهیم اقدامی است که به واسطه زیرذره بین بودن تیم بزرگ پرسپولیس میتواند نوعی فرهنگ سازی باشد. بازهم تاکید میکنم اگر قصوری بوده عذر ما را بپذیرید.
پیروانی در پایان گفت: جا دارد از میزبانی خوب و شایسته مردم خوب تبریز و باشگاه قدیمی و ریشهدار ماشین سازی هم تشکر کنیم. این برد را به هواداران خوبمان تبریک میگوییم. خوشحالیم که این روزها میبریم و هواداران خوشحال هستند اما ای کاش هواداران هم در استادیوم خاضر بودند. ما البته از دعای خیر آنها محروم نیستیم. شادی برد را با هواداران خوبی که داریم تقسیم میکنیم این بردها که انشالله میتواند به پوکر قهرمانی ختم شود را به هواداران خوبمان و همه پرسپولیسیهای عزیز تقدیم میکنیم.
نظر شما