تحقق جهش تولید نیازمند روان سازی در جذب سرمایه گذاری است

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله عباسپور در جلسه مجمع نمایندگان استان قزوین برای بررسی مشکلات کم آبی و انرژی که روز شنبه در شرکت آب منطقه‌ای قزوین برگزار شد اظهار داشت: در حال حاضر برای تأمین برق شهرک‌های صنعتی مشکل داریم و اگر نیازها تأمین نشود سرمایه گذاران از حضور در استان پشیمان می‌شوند.

وی اضافه کرد: چند سالی است رهبر انقلاب هر سال موضوع اقتصاد و تولید را به عنوان شعار سال تعیین کردند تا توجه مسئولان بیشتر شود اما همچنان موانع تولید زیاد است.

نماینده بویین زهر ا در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: هر چند مدیران تعهد می‌دهند ولی سرمایه گذار که با موانع روبرو می‌شود پشیمان شده و از استان می‌رود که این مشکل باید برطرف شود.

وی اظهار داشت: در شرایط تشدید تحریم‌ها که از سوی دشمنان هوشمندانه و فلج کننده طراحی شده تا به جمهوری اسلامی آسیب برسانند ما باید حرکت جهادی کنیم و به فرار سرمایه دامن نزنیم.

عباسپور بیان کرد: بر اساس قانون خدمات کشوری در مجلس تصویب کردیم تا زیرساخت‌ها تا جلوی درب شهرک‌های صنعتی تأمین شود اما امروز برای تأمین برق در یک شهرک صنعتی درخواست ۱۲ میلیارد تومان شده که هزینه تولید را بالا می‌برد.

نماینده بویین زهرا در مجلس شورای اسلامی گفت: امروز ساخت نیروگاه حرارتی برای ما هیچ امتیازی نیست و در شهرک صنعتی لیا نیروگاهی که ساخته می‌شود مشکل محیط زیستی دارد و باید به سمت نیروگاههای تجدید پذیر برویم.

عباسپور گفت: باید تأمین آب شرب در استان قزوین را جدی بگیریم تا نارضایتی و مشکلات امنیتی ایجاد نشود لذا انتظار داریم نمایندگان را توجیه کنید تا مشکلات را در وزارتخانه‌ها پیگیری و حل کنیم.

وی اظهار داشت: برای اجرای طرح‌های آبرسانی و نیروگاهی نیازمند اعتبارات ملی هستیم تا کارها شتاب گیرد.

در ادامه فاطمه محمد بیگی دیگر نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی هم در خصو ص ضرورت ایجاد ادارات مستقل برای آب و برق در استان نکاتی را یادآور شد.