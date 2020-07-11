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۲۱ تیر ۱۳۹۹، ۱۷:۳۶

نتایج ششمین تست کرونا تیم فوتبال سایپا مشخص شد

نتایج ششمین تست کرونا تیم فوتبال سایپا مشخص شد

نتایج ششمین تست کووید ١٩ تیم فوتبال سایپا منفی اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از باشگاه ورزشی سایپا، کادر مدیریت، فنی و بازیکنان تیم فوتبال سایپا با رعایت پروتکل بهداشتی وزارت بهداشت و ستاد ملی مبارزه با کرونا در ورزش، پیش از مسابقه با تیم شهرخودرو، تست کرونا انجام دادند.

با اعلام گروه پزشکی باشگاه سایپا این ششمین تست پزشکی که روز پنج شنبه به روش PCR توسط یکی از مراکز معتبر آزمایشگاهی کشور انجام شد، نتایج تمامی اعضای تیم فوتبال بزرگسالان منفی اعلام شد.
شاگردان صادقی امروز شنبه ٢١ تیرماه از ساعت ٢٠: ٣٠ در ورزشگاه امام رضا (ع) خراسان رضوی به مصاف شهرخودرو می‌روند.

کد مطلب 4971346
ساناز سلیمان آبادی

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