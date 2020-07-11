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۲۱ تیر ۱۳۹۹، ۱۹:۴۷

هم‌اکنون درحال برگزاری است؛

تظاهرات ضدنژادپرستی لندنی‌ها مقابل سفارت آمریکا

تظاهرات ضدنژادپرستی لندنی‌ها مقابل سفارت آمریکا

شهروندان انگلیس هم اکنون با برگزاری تجمعی اعتراض آمیز مقابل سفارت آمریکا در لندن علیه نژادپرستی و خشونت پلیس آمریکا در حال تظاهرات هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، مردم انگلیس امروز شنبه با برگزاری تجمعی اعتراض آمیز در برابر سفارت آمریکا در لندن علیه نژادپرستی و خشونت پلیس آمریکا دست به تظاهرات زدند.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، معترضان انگلیسی شنبه های گذشته نیز با برگزاری تجمعاتی مشابه به نژادپرستی و خشونت پلیس آمریکا اعتراض کرده بودند.

معترضان انگلیسی هم اکنون دست نوشته هائی در دست دارند که روی آن ها نوشته شده است: زندگی سیاهان اهمیت دارد.

این در حالی است که اکنون قریب به ۲ ماه است که شهرهای مختلف آمریکا و نیز بسیاری از کشورهای مختلف صحنه وقوع تظاهرات‌های مردمی در اعتراض به قتل «جورج فلوید» سیاه‌پوست به دست پلیس نژادپرست ایالت مینه‌سوتا است.

کد مطلب 4971413

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