به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، مردم انگلیس امروز شنبه با برگزاری تجمعی اعتراض آمیز در برابر سفارت آمریکا در لندن علیه نژادپرستی و خشونت پلیس آمریکا دست به تظاهرات زدند.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، معترضان انگلیسی شنبه های گذشته نیز با برگزاری تجمعاتی مشابه به نژادپرستی و خشونت پلیس آمریکا اعتراض کرده بودند.

معترضان انگلیسی هم اکنون دست نوشته هائی در دست دارند که روی آن ها نوشته شده است: زندگی سیاهان اهمیت دارد.

این در حالی است که اکنون قریب به ۲ ماه است که شهرهای مختلف آمریکا و نیز بسیاری از کشورهای مختلف صحنه وقوع تظاهرات‌های مردمی در اعتراض به قتل «جورج فلوید» سیاه‌پوست به دست پلیس نژادپرست ایالت مینه‌سوتا است.