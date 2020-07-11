ساز و کار اجرای سند تحول بنیادین برای معلمان فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصالح جوکار، عصر امروز در دیدار با مدیرکل و معاونین آموزش و پرورش استان یزد با اشاره به اینکه آموزش و پرورش متولی اصلی پرورش نیروی انسانی است، اظهار داشت: تضمین سلامت جامعه در گرو عملکرد آموزش و پرورش است و این موضوع از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

وی با انتقاد از اینکه طرح تحول بنیادین از ابتدا با برخورد خوبی روبرو نشد و فهم مشترک نسبت به آن در هیچ سطحی از بدنه آموزش و پرورش و مسئولان ایجاد نشد، عنوان کرد: هنوز هم با وجود سال‌هایی که از تدوین و تصویب این سند گذشته، نتوانستیم به صورت کامل آن را اجرایی کنیم.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مشکل و مصیبت این است که هنوز افرادی با این طرح مخالفت می‌کنند، افزود: این طرح زمانی به ثمر می‌نشیند که همه بدنه آموزش و پرورش به ویژه معلمان با آن همراهی کنند.

جوکار بیان کرد: معلم باید اعتقاد، باور و رضایتمندی لازم را داشته باشد و حداقل نیازهای او تأمین شود نه اینکه معلمان و مدیران مدارس ناراضی باشند آنگاه از آنها بخواهیم سندی به این مهمی را اجرایی کنند.

نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس تصریح کرد: متأسفانه نارضایتی در بین معلمان و مدیران مدارس موج می‌زند اما باید این شرایط اصلاح و ساز و کار اجرای این سند برای آنها فراهم شود.

وی ادامه داد: در بحث‌های مختلف از ضرورت وجود نیروی انسانی در تراز انقلاب اسلامی صحبت به میان می‌آید ولی اکنون خروجی آموزش و پرورش آن چیزی نیست که در اهداف سند توسعه دیده شده و نمونه آن بیکاران فارغ‌التحصیل در جامعه است.