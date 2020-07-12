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۲۲ تیر ۱۳۹۹، ۸:۱۶

به ریاست قاضی‌زاده هاشمی؛

جلسه علنی مجلس آغاز شد/ تشکیل کمیسیون فضای مجازی بررسی می‌شود

جلسه علنی مجلس آغاز شد/ تشکیل کمیسیون فضای مجازی بررسی می‌شود

جلسه علنی مجلس دقایقی پیش آغاز شد و تقاضای عده‌ای از نمایندگان در مـورد تشکیل کمیسیون ویژه فناوری اطلاعات، فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به ریاست سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی آغاز شد.

دستور کار این جلسه به شرح زیر است:

لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد به انضمام پروتکل الحاقی اعاده شده از شورای نگهبان

لایحه مالیات بر ارزش افزوده اعاده از شورای نگهبان

انتخاب یک نفر از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان ناظر در شورای مرکزی زکات

انتخاب یک نفر از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان ناظر بر اقدامات سازمان امور مالیاتی

بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان در مورد تشکیل کمیسیون ویژه فناوری اطلاعات، فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال

کد مطلب 4971565
زهرا علیدادی

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