خبرگزاری مهر-گروه استان‌ها: استان ایلام در غرب ایران از جمله مناطق محروم کشور در بخش امکانات و تجهیزات پزشکی به شمار می‌رود، متأسفانه سالانه افراد زیادی از استان برای دریافت خدمات پزشکی در استان‌های دیگر سرگردان می‌شوند.

۱۳۹۰ کلنگ زنی یکی از پروژه‌های بزرگ حوزه بهداشت و درمان استان یعنی بیمارستان فوق تخصصی ۳۷۶ تختخوابی شهر ایلام باعث خوشحالی مردم استان شد، اما حالا بعد از گذشت ۹ سال این بیمارستان تکمیل نشده است.

بیمارستانی که قرار بود مشکل مردم را در بخش درمان حل کند، حالا خود نیاز به درمان دارد چراکه روند ساخت این پروژه بسیار کند است و بعید است این پروژه‌ها به این زودی ها تکمیل شود.

پروژه‌ای که تاکنون دو وزیر بهداشت از آن بازدید داشته‌اند و وعده‌های مسئولان کشوری هم برای حل مشکل آن افاقه نکرده است. ارتقای امکانات بهداشتی و درمانی همواره یکی از مطالبات مردم استان ایلام بوده که تاکنون مورد بی توجهی قرار گرفته است.

مردم استان همواره از نبود تجهیزات و امکانات درمانی گلایه‌های زیادی دارند چراکه حضور در استان‌های دیگر کشور برای دریافت خدمات درمانی باعث تحمیل هزینه‌های زیادی به مردم استان می‌شود.

وعده‌های زیاد اما بی نتیجه

با یک جستجوی ساده در اینترنت در مورد بیمارستان ۳۷۶ تختخوابی شهر ایلام می‌توان انواع وعده‌ها را در مورد تکمیل این پروژه از مشاهده کرد، از وعده‌های وزیر بهداشت قبلی تا فعلی از معاون رئیس جمهور تا استاندار و…

متأسفانه وعده‌های مسئولان کشوری برای تزریق اعتبار به این پروژه عملیاتی نشده و در ۹ سال گذشته اعتبارات قطره چکانی به این پروژه تزریق شده است.

پیشرفت ۸۸ درصدی پروژه بیمارستان ۳۷۶ تختخوابی شهر ایلام

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام در بازدید از این پروژه اظهار کرد: بیمارستان ۳۷۶ تختخوابی ایلام دارای پیشرفت ۸۸ درصدی است و مشکل عمده این طرح بحث راه دسترسی به این بیمارستان است.

محمد کریمیان بیان کرد: برای این پروژه تاکون بیش از ۱۱۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده و تکمیل به ۱۶۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

وی بیان کرد: بعد از پایان عملیات فیزیکی طرح بیمارستان ۳۷۶ تختخوابی شهر ایلام، وزارت بهداشت تمامی امکانات و تجهیزات مورد نیاز را در این بیمارستان مستقر خواهد کرد.

حل مشکل راه دسترسی به بیمارستان

معاون عمرانی استاندار ایلام نیز از حل مشکلات راه دسترسی به پروژه بیمارستان ۳۷۶ تختخوابی شهر ایلام خبر داد و گفت: جلسه‌ای با حضور مسئولان وزارت علوم و بهداشت به منظور حل این مشکل برگزار شده است.

احمد کرمی بیان کرد: قرار است به زودی جمع بندی این جلسه به استان ارسال شود و تصمیم گیری نهایی برای حل مشکل راه دسترسی به این پروژه اجرایی شود.

به نظر می‌رسد مشکلات و موانع ساخت بیمارستان ۳۷۶ تختخوابی شهر ایلام بسیار زیاد است، قطعاً حل مشکلات اعتباری این طرح نیازمند توجه مسئولان ملی است.

با توجه محرومیت استان در بخش بهداشت و درمان، ساخت و بهره برداری از این بیمارستان برای مردم استان بسیار حیاتی است.

با توجه به بخش‌های تخصصی و فوق تخصصی پیش بینی شده در این بیمارستان، قطعاً می‌تواند بخش بزرگی از نیازهای درمانی استان را حل کند و از خروج مردم استان برای دریافت خدمات درمانی به سایر استان‌ها جلوگیری کند.