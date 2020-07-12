نحوه دفاع از پایان نامه دانشجویان علامه به صورت آنلاین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علامه طباطبایی، معاونت آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی در اطلاعیه‌ای نحوه دفاع از پایان نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان این دانشگاه را اعلام کرد.

براساس این گزارش، به منظور تسهیل فرایند دفاع از پایان نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی لازم است دانشجویان با ساز و کار زیر نسبت به دریافت نام کاربری و رمز عبور اقدام کنند.

۱- دانشجو ابتدا فرم درخواست دفاع آنلاین را همراه با تأییدیه استاد راهنما تکمیل می‌کند. لازم است استاد راهنما با ذکر مشخصات دانشجو و عنوان رساله، موافقت خود با برگزاری جلسه دفاع آنلاین و هماهنگی جلسه با کمیته راهبری و هیات داوران را در چند سطر برای دانشجو ارسال کند.

۲- دانشجو فرم دریافتی بالا که تأیید استاد راهنما را نیز در خود دارد به این نشانی ایمیل کند( atu_thesis@atu.ac.ir ).

۳- دانشجو ایمیلی مبنی بر دریافت درخواست دفاع آنلاین، از تحصیلات تکمیلی دانشگاه دریافت خواهد کرد.

۴- تحصیلات تکمیلی دانشگاه درخواست دانشجو را برای بررسی موارد آموزشی و پژوهشی مثل اخذ سنوات، پرداخت شهریه سنوات، تأییدیه تحصیلی، مقاله، و... به اداره آموزش دانشکده (کارشناس مربوطه) ارسال خواهد کرد.

۵- در صورتی که پرونده دانشجو از نظر موارد آموزشی و پژوهشی با مشکل خاصی مواجه نباشد، ظرف مدت یک روز کامل اداری به درخواست دانشجو پاسخ داده می‌شود. در صورتی که پرونده تحصیلی دانشجو با مشکلی مواجه باشد، موارد نقص پرونده توسط کارشناس مربوطه به دانشجو اطلاع رسانی خواهد شد و اگر نقص مزبور توسط دانشجو رفع شود، اداره آموزش درخواست دانشجو را برای انجام مراحل بعدی پاسخ خواهد گفت.

۶- پس از اعلام بلامانع بودن دفاع آنلاین از سوی دانشکده، این موضوع از طریق ایمیل به دانشجو اطلاع رسانی می‌شود.

۷- کارشناس مربوطه، روز و ساعت جلسه را از طریق تماس با دانشجو هماهنگ خواهد کرد.

۸- دانشجو هماهنگی نهایی برای تعیین زمان دقیق جلسه را با اعضای کمیته راهبری و هیات داوران در بازه زمانی مورد توافق با کارشناس دانشکده انجام داده و مراتب را به اطلاع کارشناس مربوطه خواهد رساند.

۹- دانشجو پس از کسب موافقت استادان در مورد زمان جلسه دفاع، لازم است اطلاعات ذیل را برای کارشناس مربوطه به صورت پیامک ارسال کند. نام و نام خانوادگی دانشجو، مقطع، رشته تحصیلی، تاریخ و ساعت جلسه دفاع.

۱۰- پس از قطعی شدن زمان برگزاری جلسه دفاع، دانشجو زمان دقیق جلسه دفاع را به اطلاع استاد راهنما، سایر اعضای هیات داوری و کارشناس دانشکده (به منظور شرکت در جلسه دفاع و امضاء صورتجلسه) می‌رساند.

۱۱- یک روز قبل از جلسه دفاع، نام اتاق جلسه دفاع، نام کاربری و رمز عبور برای دانشجو ارسال می‌شود.

۱۲- بدیهی است که نام کاربری و رمز عبور داده شده فقط برای برگزاری همان جلسه اعتبار دارد و دانشجو برای درخواست جدید خود باید نام کاربری و رمز عبور جدید دریافت کند.

۱۳ - برای ورود به اتاق جلسه دفاع، دانشجو باید نام اتاق جلسه را از لیست ورودی صفحه وبینار انتخاب کند. سپس نام کاربری (نام و نام خانوادگی) خود را به به زبان فارسی و رمز عبور را با اعداد لاتین وارد کند.

۱۴- رمز عبور استاد راهنما با دیگر حاضران در جلسه تفاوت دارد.

۱۵- برای بارگذاری فایل پاورپوینت، دانشجو باید با رمز عبور استاد راهنما وارد جلسه شود. دانشجو برای بازگشت به صفحه خود مجددا باید با نام کاربری و رمز عبور خود وارد شود. ارائه فایل پاورپوینت با هماهنگی استاد راهنما به عنوان مدیر جلسه، انجام می‌شود.