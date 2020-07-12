به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری، سورنا ستاری با حضور در مرکز نشر دانشگاهی در میان مدیران استارت آپی، گفت: شرایط فعلی کشور بسیار ویژه است. بیماری کرونا هم مزید بر علت شده که فضایی مناسب برای فعالیت استارت اپ های آنلاین ایجاد شود.

به گفته ستاری، حوزه نشر یکی از حوزه هایی است که با فعالیت استارت آپ ها متحول می شود. حوزه ای که ظرفیت مناسبی برای توسعه استارت آپ ها و دانش بنیان ها است.

معاون علمی و فناوری بیان کرد: بازیگران سنتی صنایع چاره‌ای جز پذیرش استارت آپ‌ها و فین‌تک ها ندارند. مثلا نظام بانکی کشور در ابتدا چندان از حضور فین تک ها در این حوزه استقبال نکرد اما امروز خود بانک‌ها به دنبال توسعه فعالیت این بازیگران جدید هستند.

ستاری ادامه داد: بازیگران سنتی حوزه نشر هم چاره‌ای جز پذیرش استارت آپ‌ها و جوانان ندارند. اگر در مقابل آنها بایستند شکست خواهند خورد.

ایران کشوری پیشرو در حوزه فین‌تک

ستاری گفت: ایران یکی از پیشروترین کشورهای آسیا در حوزه فین تک است. این در حالی است که روزهای ابتدایی فعالیت آنها مخالفت‌های زیای وجود داشت.

معاون علمی و فناوری تغییر نگرش را مهم‌ترین عامل برای توسعه زیست‌بوم فناوری و نوآوری در صنایع خواند و گفت: همین تغییر نگاه کمک کرده که فین تک ها بتوانند جایگاه درست خود را در نظام بانکی کشور پیدا کنند. اگر این اتفاق در صنعت نشر هم بیفتد قطعا این حوزه هم تغییری نوآورانه خواهد یافت.

به گفته ستاری، در آینده نزدیک صنایع کشور متحول می‌شوند. مثلا نظام بانکداری هست اما بانک‌ها به صورت مجازی فعالیت می‌کنند. این اتفاق در همه صنایع رخ خواهد داد برای همین صنایع باید آغوشی باز برای تحولات فناورانه و نوآورانه داشته باشند.

رئیس بنیاد ملی نخبگان حضور استارت آپ‌ها در حوزه نشر را ضروری دانست و بر حمایت از این جوانان برای توسعه فعالیت‌های نوآورانه در این صنعت تاکید کرد.

سامانه سجام یکی از بزرگ‌ترین سامانه‌های تشخیصی

وی بیان کرد: در طی این چند سال بازیگران سنتی بانک‌ها، بیمه‌ها، فروشگاه‌ها غیره با حضور استارت آپ‌ها در کنار خود راه آمدند و از بودن آنها استقبال کردند.

ستاری با اشاره به بازار بزرگ حوزه نشر در کشور، بیان کرد: اگر این بازار بزرگ در اختیار جوانان و استارت آپ‌ها قرار گیرد قطعا توحلات نوآوارنه و اساسی در این حوزه را شاهد خواهیم بود. مثلا سامانه سجام یکی از بزرگ‌ترین سامانه‌های تشخیصی در کشور است که به کمک جوانان و هوش مصنوعی در طی یک ماه یک میلیون و ۲۰۰ هویت را شناسایی اینترنتی کند. کاری بزرگ و قابل توجه.

وی گفت: فناوری هوش مصنوعی یکی از فناوری‌های کاربردی در دنیای امروز است که باید برای توسعه آن همه توان دانش‌بنیانی کشور را به کار بگیریم.