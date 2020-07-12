به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون والیبال، گسترش و شیوع ویروس کووید ۱۹، زمان برگزاری تمامی رویدادهای ورزشی جهان از جمله تقویم کنفدراسیون والیبال آسیا را دچار مشکل کرد.

AVC در جدیدترین تصمیم خود برای تقویم ورزشی سال ۲۰۲۰، تمامی رویدادهای ساحلی و سالنی خود به غیر از مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان و جوانان دختر و پسر را لغو کرد و برای برگزاری این چهار رویداد که جنبه انتخابی جهان نیز دارد، سه پیشنهاد زیر را ارائه کرد.

اگر شرایط کشورهایی آسیایی از نظر ویروس کووید ۱۹ تا اول سپتامبر (۱۱ شهریورماه) به حالت عادی برگردد، مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان و جوانان دختر و پسر آسیا ۲۰۲۰ در ماه دسامبر (۱۱ آذر تا ۱۰ دیماه) برگزار شود و تیم‌ها و میزبان تا یکم اکتبر (۱۰ مهرماه) فرصت اعلام آمادگی برای میزبانی و حضور در این رقابت‌ها را دارند.



کنفدراسیون والیبال آسیا از فدراسیون جهانی مهلت جدیدی برای برگزاری مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان و جوانان دختر و پسر آسیا ۲۰۲۰ درخواست می‌کند، به گونه‌ای که این مسابقات در ماه فوریه ۲۰۲۱ (۱۳ بهمن تا ۱۰ اسفندماه) برگزار شود و تیم‌ها و میزبان برای اعلام آمادگی، تا یکم نوامبر (۱۰ آبان‌ماه) فرصت اعلام آمادگی برای میزبانی و حضور در این رقابت‌ها دارند. مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان و جوانان دختر و پسر سال ۲۰۲۰ آسیا برگزار نشود و رده‌بندی فعلی آسیا، شرط صعود چهار تیم برتر آسیا به رقابت‌های قهرمانی جهان در سال ۲۰۲۱ باشد.

بر اساس جمع‌بندی کنفدراسیون والیبال آسیا، پیشنهادهای اول و دوم در صورتی اجرایی می‌شود که میزبان برای این مسابقات اعلام آمادگی کند، حداقل شش تیم برای حضور در مسابقات اعلام آمادگی کنند و برگزاری مسابقات در نشست هیات رئیسه کنفدراسیون والیبال آسیا تایید شود.

محمدرضا داورزنی عضو هیات رئیسه کنفدراسیون والیبال آسیا و رئیس کنفدراسیون آسیای مرکزی از جمله افراد شرکت کننده در نشست آنلاین AVC برای جمع‌بندی این مباحث بود. رئیس فدراسیون والیبال ایران همچنین برای میزبانی مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان و جوانان پسر سال ۲۰۲۰ آسیا به میزبانی جمهوری اسلامی ایران به ترتیب در شهرهای شیراز و تهران نیز اعلام آمادگی کرد.