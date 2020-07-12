۳۰ آبادی در شعاع ۱۵ کیلومتری کانون زمین لرزه فیروزکوه

مجتبی خالدی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص زلزله چهار ریشتری فیروزکوه اظهار داشت: تا شعاع ۱۵ کیلومتری از مرکز زمین لرزه ۳۰ آبادی دارای سکنه با جمعیت چهار هزار و ۴۱۷ نفر موجود است، که آبادی‌های انزها با ۳۹۷ نفر، هریاج با ۶ نفر، اتشان با ۳۵۳ نفر و مزداران با ۲۲۱ نفر جمعیت نزدیکترین آبادی به مرکز زمین لرزه می‌باشند.

وی گفت: در خصوص این زلزله و طبق بررسی‌های ما تا کنون صدمات جانی و خسارات مالی نداشتیم.

وی از آماده باش اورژانس برای امدادرسانی در صورت وجود مصدوم خبر داد.

از صبح یکشنبه تاکنون شش زمین لرزه در حوالی فیروزکوه رخ داده که بزرگ‌ترین آنها چهار ریشتر بوده است.