عمر ۱۲ دولت و ۱۱ مجلس حاکی از نگاه غیرسیاسی شورای نگهبان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مفید در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن تبریک چهلمین سالگرد تأسیس شورای نگهبان و بیستمین سالگرد تأسیس دفاتر نظارت و بازرسی این شورا، اظهار کرد: شورای نگهبان یکی از مهمترین نهادهای رسمی است که وظیفه خطیر پاسداری از ارزشهای نظام و اسلامیت و جمهوریت آن و همچنین حراست از قانون اساسی را بر عهده دارد.
وی افزود: بیش از ۱۰ اصل قانون اساسی به شورای نگهبان و وظایف خطیر آن اختصاص یافته است؛ با توجه به اینکه شورای نگهبان وظیفه حراست از قانون و نظام را بر عهده دارد، از ابتدای شکلگیری مورد هجمه و دشمنی کسانی قرار گرفته که با نظام و اسلامیت و جمهوریت آن مخالف هستند.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان استان کرمانشاه بیان داشت: در این ۴۰ سال با همان شدت و حدت شورای نگهبان مورد کینهورزی جهان سلطه و مورد دشمنی و عناد عوامل ضدانقلاب و کسانی بوده که حکومت اسلامی را در نقطه حساسی مثل غرب آسیا بر نمیتابند.
حجتالاسلام مفید با تصریح اینکه جایگاه شورای نگهبان را از دشمنی استکبار علیه آن میتوان به درستی شناخت، گفت: شورای نگهبان یک نهاد مالی و اقتصادی نیست که مورد تحریم دشمنان قرار میگیرد، لذا اینها نشان از این دارد که این شورا به وظایف خود به درستی عمل کرده است.
وی ادامه داد: از طرف دیگر در داخل هم شاهد هجمههای سنگین بر علیه شورای نگهبان هستیم و این هجمهها الزاماً از طرف غیردوستان نیست و طیفی از دوستان نیز از سر ناآگاهی و یا موارد دیگر حمله به شورای نگهبان را بر خود واجب میدانند.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان استان کرمانشاه تصریح کرد: دلیل این هجمهها به نقش شورای نگهبان در پاسداری از نظام و پاسداشت ساری و جاری بودن موازین احکام اسلام برمیگردد و مراقبت کردن از اینکه صاحبان قدرت و ثروت برای جلوگیری از تضییع منافع عامه بر مناصب کلیدی دست پیدا نکنند.
حجتالاسلام مفید همچنین بیان داشت: جایگاه شورای نگهبان و اعضای آن در صف و ستاد همواره مورد هجمه بودهاند و البته اینها برای ما افتخار است؛ تحریم نهادهای نقشآفرین در استحکام نظام همچون سپاه، شورای نگهبان و… نشان از این دارد که وظیفه خود را به درستی انجام دادهاند و عمده کینهورزی و هجمهها از طرف دوست و دشمن به دلیل موفقیت شورای نگهبان در انجام وظایف است.
وی ادامه داد: البته اینها بدین معنی نیست که ما مصون از اشتباه و خطا هستیم، بلکه امکان اشتباه غیرعمدی در تمام نهادها وجود دارد و در این زمینه ادعایی نداریم.
پاسخی به هجمههای ضدانقلاب علیه نیروهای متعهد / بررسی صلاحیتها قائم به فرد نیست
این مسئول در پاسخ به سوالی در مورد برخی هجمههای ضدانقلاب علیه دفتر نظارت استان و برخی افراد متعهد و پاکدست آن در ماجرای تأیید صلاحیت کاندیداها نیز گفت: بررسی صلاحیتها ضوابط و قواعدی دارد که ضریب اشتباه و خطا و اعمال نظر را به شدت کاهش داده است.
وی افزود: صلاحیت کاندیداها در هیأتهای اجرایی مورد بررسی قرار میگیرد و بعد از آن در هیأت استان بررسی میشود؛ سپس در مرحله سوم هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات کشور صلاحیت آنها مورد بررسی قرار میگیرد و در مرحله چهارم شکایت کاندیداها نسبت به مرحله قبل بررسی میشود.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان استان کرمانشاه بیان داشت: در مرحله پنجم افرادی که در مرحله قبل رد شدند در صورت درخواست مورد بررسی قرار میگیرند.
حجتالاسلام مفید تصریح کرد: با این وجود واضح است که این مراحل قائم به فرد نیست و امکان اینکه فردی بتواند در بررسی صلاحیتها اعمال نظر کند وجود ندارد.
این مسئول بیان داشت: برای کسانی که با قانون آشنا هستند کاملاً روشن است که این هجمهها دقیقاً در راستای کینهورزی نسبت به شورا است و چیزی خلاف این نیست.
چرا اعتبارنامه نمایندگان عبوری از فیلتر شورای نگهبان رد میشود؟
رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان استان کرمانشاه در مورد رد اعتبارنامه برخی از نمایندگان در مجلس با وجود اینکه از فیلتر شورای نگهبان عبور کردهاند نیز گفت: برخی مواقع اسناد جدیدی در رسیدگی به اعتبارنامهها مطرح میشود که در رسیدگی به صلاحیتها در اختیار شورای نگهبان نبوده است.
کارنامه ۱۲ دولت و ۱۱ مجلس نشان میدهد شورای نگهبان نگاه سیاسی ندارد.
حجت الاسلام مفید تصریح کرد: عمر ۱۲ دولت و ۱۱ مجلس دال بر این حقیقت است که شورای نگهبان نگاه سیاسی به کاندیداها نداشته است.
وی افزود: تمام این ۱۲ دولت و ۱۱ مجلس از فیلترهای شورای نگهبان گذشتهاند و فراکسیونها، اقلیتها و اکثریتها را اگر مرور کنید میبینید که چه مجالس و دولتهایی با گرایشات سیاسی مختلفی شکل گرفته است.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان استان کرمانشاه اظهار داشت: اگر حضور طیفی خاص را ضعیف میبینیم نه به خاطر عدم تأیید شورای نگهبان بلکه به خاطر این است که مورد قبول مردم واقع نشدهاند.
حجتالاسلام مفید تاکید کرد: برخیها بین رأی مردم و تأیید شورای نگهبان مغلطه میکنند و مجلس و دولت شکل گرفته را منتصب به شورای نگهبان میکنند در حالی مردم در نهایت آنها را انتخاب میکنند.
سهمیهبندی برای جریانات سیاسی نداریم
وی گفت: کارنامه شورا مشخص است؛ وظیفه نداریم برای جریانات سیاسی سهمیهبندی کنیم چون در هیچ کجای قانون این موضوع قید نشده است.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان استان کرمانشاه افزود: فساد اخلاقی و فساد اقتصادی خط قرمز شورای نگهبان است و هرجایی به مدارکی در این خصوص برسیم بدون توجه به جایگاه فرد اقدام میکنیم.
دفاتر نظارت و بازرسی در زمان غیر از انتخابات چکار میکنند؟
حجتالاسلام مفید در خصوص فعالیتهای دفاتر بازرسی و نظارت شورای نگهبان در زمان غیر از انتخابات هم گفت: قبل از تأسیس دفاتر با یک خلاء جدی مواج بودیم چون عوامل نظارتی هم بعد از انتخابات فعالیتی نداشتند، اما با تأسیس این دفاتر در امر برگزاری انتخابات با تمام قوا ورود کردیم و در طول سال وظایف نظارتی را انجام میدهیم.
وی حفظ و انسجام شبکه نظارت، استمرار آموزشهای لازم به این شبکه و آماده نگه داشتن آنها با توجه به برگزاری انتخابات در هر دوسال و رصد جریانات سیاسی و کاندیداهای احتمالی انتخابات مجلس و ریاست جمهوری را از جمله سایر وظایف این دفاتر برشمرد.
نقص قانون انتخابات؛ ظلم بزرگ به شورای نگهبان
رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان استان کرمانشاه نقص قانون انتخابات را ظلم بزرگی به شورای نگهبان برشمرد و افزود: موضوع بررسی صلاحیت افراد و برخی جرایم گلهمندی مردم را هم در پی داشته که ناشی از نقص قانون انتخابات است.
حجتالاسلام مفید اظهار داشت: بسیاری از رد صلاحیتهای شورای نگهبان به دلیل همین نقص است و گزینش اولیه افراد بدون هیچ محدودیتی انجام میشود و اینکه مردم از صفر تا صد انتخابات را متوجه شورای نگهبان میدانند در حالی که تنها نظارت بر فرآیند از شروع تا پایان در شعب با ماست.
وی یادآور شد: معتقدیم که خود مردم فیلتر بسیار مهمی هستند فارغ از اینکه شورا و نهادهای دخیل باید به وظایف خود به درستی عمل کنند؛ مردم هم باید رصد کنند تا در مواردی که به هر دلیلی از دید این نهادها مخفی میماند با رأی خود به این متخلفین پاسخ دهند.
جریانات سیاسی بررسی کنند که چقدر در حضور پایین مردم در انتخابات نقش داشتند
رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان استان کرمانشاه در مورد دلایل کاهش حضور مردم در انتخابات اخیر تصریح کرد: البته حضور ۴۲ درصدی مردم در انتخابات از نرم جهانی بالاتر بود.
حجتالاسلام مفید تصریح کرد: یکی از دلایل کاهش حضور مردم به عملکردها برمیگردد؛ جریانی که وعده دادند و توقع ایجاد کردند و البته به آنها فرصت هم داده شد، حالا باید پاسخگوی عملکردشان باشند و بررسی کنند که چقدر در عدم حضور مردم در پای صندوقهای رأی نقش داشتند.
وی همچنین بیان داشت: علاوه بر برخی فضاسازیهای همیشگی دشمنان در مورد انتخابات انها روی بیماری کرونا به شدت مانور دادند که این مورد هم در این عدم حضور دخیل بود.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان استان کرمانشاه تصریح کرد: علیرغم ضعف عملکردها، سطح هجمهه و فضاسازیهای دشمن و با تهدید کرونا که مردم را برای عدم حضور ترغیب کردند، باز هم جمهوری اسلامی انتخابات قابل قبولی را برگزار کرد و کارنامه جمهوری اسلامی برای مجاب کردن مردم به منظور حضور در انتخابات را کارنامه مقبولی میدانیم.
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