۵ شهر خوزستان دمای ۵۰ درجه را رد کردند

محمد سبزه زاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طبق نقشه‌های هواشناسی آسمان استان در ۲۴ ساعت آینده صاف تا کمی ابری گاهی همراه با وزش باد متوسط پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان خوزستان افزود: در نیمه غربی استان خوزستان گرد و غبار رقیق نیز مورد انتظار است.

وی در ادامه با بیان اینکه از امروز تا چهارشنبه تضعیف پدیده شرجی مورد انتظار است، خبر داد: انتظار می‌رود از امروز تا اواسط هفته شاهد افت یک تا دو درجه سانتی‌گراد در استان باشیم.

سبزه زاری تصریح کرد: دماهای بالای ۴۹ در ۲۴ ساعت گذشته در استان خوزستان امیدیه ۵۰.۹ درجه، شوش ۵۰.۷ درجه، آغاجاری ۵۰.۴ درجه، کشاورزی اهواز و دزفول هر کدام ۵۰ درجه، آبادان ۴۹.۹ درجه، ماهشهر ۴۹.۶ درجه، رامهرمز ۴۹.۴ درجه و اهواز ۴۹.۲ درجه بوده است.

مدیرکل هواشناسی استان خوزستان بیان کرد: در ۲۴ ساعت گذشته امیدیه با ۵۰.۹ و ایذه با ۲۳.۹ درجه سانتی‌گراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

وی در پایان گفت: در همین مدت اهواز حداکثر و حداقل دمای به ۴۹.۲ و ۳۳.۱ درجه سانتی‌گراد رسیده است.