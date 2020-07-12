۲۰درصد بیماران بستری در مراکز درمانی غیربومی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، شاپور بدیعی گفت: در حال حاضر هزار و ۵۱۴ بیمار غیر کرونایی و ۸۴۱ بیمار کرونایی در مراکز درمانی زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد بستری هستند.

مسئول کارگروه مراقبت و درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در ستاد دانشگاهی مبارزه با کرونا بیان کرد: از این تعداد ۲۲۱ بیمار در بخش‌های مراقبت ویژه بستری هستند و به طور کل ۳۰ درصد تخت‌های بستری دانشگاه به بیماران کرونایی اختصاص یافته است.

بدیعی اظهار کرد: در حال حاضر به طور متوسط روزانه ۲۳۱ بیمار کرونایی در مراکز درمانی زیر پوشش دانشگاه پذیرش و بستری و روزانه حدود ۸۵ نفر نیز بیمار بهبود یافته کرونایی از مراکز درمانی مرخص می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه حدود ۲۰ درصد از بیماران بستری در مراکز درمانی زیر پوشش دانشگاه غیر بومی و زائر هستند، بیان کرد: بیشتر زائران که به بیماری مبتلا هستند اطلاعی از برنامه نظام ارجاع بیماران کرونایی ندارند و به طور مستقیم به مراکز درمانی دانشگاه مراجعه می‌کنند.

مسئول کارگروه مراقبت و درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به اینکه با راه اندازی مجدد سامانه تلفنی پاسخگویی ۱۹۱، از روز گذشته روند مراجعه بیماران سرپایی به مراکز درمانی کاهش یافته است، گفت: حضور زائران و عدم رعایت نظام ارجاع از مهم‌ترین عوامل اثر گذار در ازدحام مراکز درمانی است، از همین‌رو قرار است تا سیستم مراقبت در منزل در اورژانس عدالتیان اجرا شود.

وی بیان کرد: این طرح با همکاری بسیج جامعه پزشکی به منظور کاهش بار مراجعه به مراکز درمانی اجرا می‌شود و تاکنون ۸۰ گروه بر اساس تعرفه‌های دولتی و یا رایگان برای مشارکت در این طرح اعلام آمادگی نموده‌اند.

وی افزود: با همکاری سپاه امام رضا (ع) قرار است ۲۰۰ تخت نقاهتگاهی برای نگهداری بیماران مبتلا به کرونایی و گذراندن دوران بهبودی این دسته از بیماران راه اندازی شود.

بدیعی با اشاره به اینکه در حال حاضر بیماران کرونایی تنها در مراکز شریعتی و ۶۱۰ تختخوابی بستری می‌شوند و سایر مراکز مشهد به بیماران غیر کرونایی اختصاص یافته است، اظهار کرد: رویکرد دانشگاه این است که همزمان با ارائه خدمات به بیماران کرونایی، روند ارائه خدمات به بیماران غیر کرونایی نیز به شکل مطلوبی انجام شود.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد بیان کرد: با راه اندازی مرحله به مرحله بیمارستان جدید شهید هاشمی‌نژاد، روند خدمات رسانی به بیماران غیر کرونایی به ویژه ساکنان شمال مشهد به شکل مطلوبی بهبود می‌یابد.