اجرای بیش از هزار طرح راهبری شغلی توسط کمیته امداد خراسان شمالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کمیته امداد امام خمینی خراسان شمالی مجید الهی راد از اجرای بیش از دو هزار طرح رهبری شغلی در سال ۹۹ برای مددجویان کمیته امداد خبر داد.

مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی بابیان اینکه این نهاد در تلاش است تا کارآفرینان حرفه‌ای با مدل راهبری شغلی در سطح استان به کار گرفته شوند، تصریح کرد: این اقدام باعث توانمندسازی مددجویان و رفع معضل بیکاری خواهد شد.

وی بابیان اینکه تسهیلات این طرح‌های از منابع داخلی کمیته امداد و تسهیلات قرض‌الحسنه بانک‌ها پرداخت می‌شود، افزود: طی سال قبل هزار و ۲۲ طرح راهبری شغلی توسط این نهاد در رسته دام سبک، کاشت زعفران، گل محمدی به مرحله اجرا رسید.

الهی راد به تشریح طرح رهبری شغلی پرداخت و گفت: در این طرح راهبر شغلی در کنار مجریان طرح اشتغال امداد قرار می‌گیرند و مددجویانی که مایل باشند به این زمینه شغلی وارد شوند اعلام آمادگی می‌کنند و پس‌ازآن تحت نظارت راهبر شغلی و نظارت عالی کارشناسان اشتغال کمیته امداد شروع به کار می‌کنند.

مدیرکل کمیته امداد استان خراسان شمالی ادامه داد: راهبر شغلی آموزش‌ها را در اختیار افراد متقاضی قرار می‌دهد و اگر برای اجرای طرح به تسهیلات نیاز داشته باشند به همان میزان تسهیلات در اختیار مجریان طرح قرار داده می‌شود.

وی مهم‌ترین وظیفه راهبران شغلی را در مراحل فروش و بازاریابی عنوان کرد و افزود: راهبران تعهد خرید تضمینی محصولات را بر عهده می‌گیرند و یا متعهد می‌شوند که درفروش و شناسایی بازار محصول به مددجویان مشاوره دهند.