به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو، امروز (یکشنبه) جلسه‌ای در محل فدراسیون شنا با حضور حسن رنگرز سرپرست دفتر آموزش‌های پایه و استعدادیابی وزارت ورزش و جوانان نصرت الله انصاری معاون و علی رحمانیون کارشناسان دفتر آموزش و استعدادیابی وزارت ورزش و جوانان و همچنین محسن رضوانی رئیس، فرید فتاحیان دبیر کل و عبدالرضا ریاحی رئیس کمیته آموزش و محمد صالحی خزانه دار فدراسیون شنا برگزار شد.

این جلسه با ارائه گزارش مسئولان فدراسیون در خصوص شرایط حاکم بر رشته های شنا، شیرجه و واترپلو با توجه به همه گیری ویروس کرونا آغاز شد. در ابتدا محسن رضوان رئیس فدراسیون توضیحاتی در خصوص رشته‌های تحت پوشش فدراسیون ارائه کرد و از راه اندازی سیستم یکپارچه سامانه بانک اطلاعاتی فدراسیون شنا در سال گذشته خبر داد.

رضوانی در ادامه افزود: شنا یکی از پرمدال ترین رشته های ورزشی رقابت‌های المپیک بوده که نیازمند توجه ویژه ای است. شناگران ما پیش از همه گیری ویروس کرونا و تعطیلی تمرینات به کسب ورودی المپیک بسیار نزدیک بودند و شانس بالایی برای این امر داشتند که با توجه به شرایط بوجود آمده باید تلاش کنیم تا دوباره به سطح آمدگی خود بازگردند. تیم واترپلو ایران توانست با برنامه ریزی های صورت گرفته پس از ۴۴ سال به مدال برنز بازی های آسیایی جاکارتا دست یابد که نقطه عطفی در این رشته ایجاد کرد. برنامه بلند مدت ما برای این رشته حضور در فینال بازی های آسیایی ۲۰۲۲ و کسب مدال طلای این رقابت ها است. در رشته شیرجه نیز نیازمند سخت افزار هستیم و با تلاش های صورت گرفته موفق شدیم با خرید تخته های شیرجه جدید علاوه بر استان تهران ، در تبریز یک پایگاه برای فعالیت شیرجه رو های کشور افتتاح کنیم.

رئیس فدراسیون شنا در خصوص امر استعدادیابی در فدراسیون گفت: برای کشف استعدادهای برتر در سه رشته شنا، شیرجه و واترپلو نیازمند هماهنگی های بیشتری میان وزارت ورزش ، آموزش و پرورش و فدراسیون هستیم تا بتوانیم از سنین پایه این استعدادها را پرورش دهیم. همچنین مجهز ساختن تمامی هیات های شنا استانی به داشتن حداقل یک استخر یا سانس اختصاصی برای تمرین این استعداد ها یکی از مهم ترین چالش های پیش روی ما است.

محسن رضوانی در پایان ضمن تشکر از فعالیت های دفتر استعدادیابی وزرات ورزش و جوانان اظهار کرد: ضمن تشکر از مسئولان وزارت ورزش بخصوص دکتر رنگرز که یکی ازمدیران ورزشی این مجموعه هستند با فعالیت بیشتر این دفتر شاهد پیشرفت روز افزون ورزش کشور خواهیم بود.

در ادامه فرید فتاحیان دبیر فدراسیون ضمن قدردانی از تلاش های دکتر رنگرز اظهار داشت: فدراسیون کمترین خواسته ای که از مسئولان وزارت ورزش دارد اختصاص یافتن حداقل یک سانس استخر به هیات های شنا استانی است که با پیگیری های دفتر اسعدادیابی وزارت ورزش می‌توان به آن امیدوار بود. برگزاری المپیاد استعداد های برتر از سوی دفتر آموزش‌های پایه و استعدادیابی وزارت ورزش و جوانان طرح بسیار خوبی بود که با ادامه داشتن این طرح و تربیت مستعدین حاضر در المیپاد های برگزار شده و رشد آنها آینده روشنی پیش روی ورزش کشور است.

همچنین عبدالرضا ریاحی نیز در خصوص راه‌اندازی بانک اطلاعاتی جامع فدراسیون شنا اللخصوص در بخش آموزش گزارشی را ارائه کرد. ریاحی در ادامه اشاره کرد که فدراسیون شنا با کمک این سامانه با توجه به شرایط بوجود آمده در دوران کرونا حدود ۴۵ کلاس بازآموزی آنلاین در سطح کشور برگزار کرد. همچنین با کمک این سامانه اطلاعات کلیه ورزشکاران این فدراسیون به صورت جامع و کامل بصورت الکترونیک ثبت شده است که میتوان با کمک آن استعدادهای حاضر در سطح کشور را شناسایی کرد.

حسن رنگرز سرپرست دفتر آموزش‌های پایه و استعدادیابی وزارت ورزش و جوانان ضمن تشکر از مسئولان فدراسیون شنا افزود: حضور محسن رضوانی بعنوان رئیس به همراه تیم مجرب و کامل خود در فدراسیون شنا نقطعه عطفی در این فدراسیون است. برای رشته شنا کار بسیار سخت است چرا که این رشته تجهیزات محور بود و امکانات محدودی در اختیار فدراسیون قرار دارد.

وی در ادامه افزود: در تلاشیم تا ستاد بازی‌های پایه را راه‌اندازی کنیم . فعالیتی که در کشور ما در خصوص استعدادیابی در سنین پایه صورت می‌گیرد به نسبت کشورهای پیشرفته با توجه زیرساخت های موجود قابل مقایسه نیست. لذا بخشی از سختی‌های کار خارج از اراده فدراسیون ‌ها است. در ضمینه توسعه و توانمدسازی منابع انسانی تصمیم داریم باظرفیت های موجود معلمان ورزش را در دو حوزه‌ی مربیگری و داوری آموزش دهیم و توانمند سازیم تا با کمک وزارت آموزش و پرورش و شناخت استعدادها در سنین پایه، به نقطه‌ی ایده آل برسیم.

در پایان رنگرز اظهار داشت: از فدراسیون شنا بخاطر راه اندازی سامانه الکترونیک آموزش خود کمال تشکر را دارم. راه‌اندازی بانک جامع اطلاعاتی اهمیت بسیاری دارد و اتفاق شایسته و بایسته ای است. تکلیف ما این است که با حضور در فدراسیون ها و شناخت مشکلات آنها، با اشراف کامل سیاست گذاری کنیم. استعدادیابی فرایند زمان‌بری بوده و نیازمند سیاست گذاری طولانی است. حمایت کردن فدراسیون ها در زمینه استعدادیابی یکی از ساز و کارهای اصلی‌ ما در وزارت ورزش است.

در ادامه این جلسه انصاری معاون دفتر آموزش و استعدادیابی وزارت ورزش وجوانان ضمن تشکر از مسئولان فدراسیون برای راه‌اندازی بانک جامع اطلاعاتی نکاتی در خصوص رشد استعداهای کشف شده در رشته‌های شنا، شیرجه و واترپلو اظهار داشت.