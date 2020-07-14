به گزارش خبرگزاری مهر، دوره آموزشی شرح غزلیات شمس تبریزی با شرح یک یا دو غزل، در هر هفته انجام خواهد شد. این غزلها از پیش مشخص خواهد شد تا علاقهمندان بتوانند در باره آنها بیاندیشند. مدرس این دوره دکتر سید امیر اکرمی است و از روز یکشنبه ۵ مردادماه روزهای یکشنبه ساعت ۱۸:۰۰ الی ۱۹:۳۰ به صورت برخط (آنلاین) برگزار میشود.
همچنین در دوره شرح مقالات شمس تبریزی با این ایده که کتابهای مولانا تفسیر گفتههای شمس است و مقالات شمس روشنگر بیانات مولانا، تلاش بر این است که آثار این دو در پرتو اندیشههای یکدیگر مورد بررسی قرار گیرد. در کلاس مقالات شمس تبریزی ، کتاب مبنا «مقالات شمس تبریزی» ، تصحیح دکتر محمدعلی موحد است.
پرسش اصلی که در این خوانش پی گرفته میشود، پرسشهای هستیشناسانه، انسانشناسانه، و معرفتشناسانه خواهد بود. از آنجایی که این دوره مبتنی بر متن بوده و بر اساس نظم کتاب پیش میرود علاقهمندان میتوانند از هر زمانی که وارد دوره میشوند بر اساس متن مورد تدریس با فرآیند کلاس همراه شوند.
مدرس این دوره سودابه کریمی است و شروع دوره از سهشنبه ۷ مردادماه سهشنبهها ساعت ۱۸:۰۰ الی ۱۹:۳۰ به صورت برخط (آنلاین) برگزار می شود.
سودابه کریمی دارای تالیفاتی از جمله «بانگ آب؛ دریچهای به جهاننگری مولانا» و «حجره خورشید، شرحی بر مقالات شمس تبریزی» است و کتابهای «اسلام و مدرنیته» و «در باب دین: معنا، رویکرد و آینده» با ترجمه این مولاناشناس کشورمان منتشر شده است..همچنین دکتر سید امیر اکرمی دارای دکترای فلسفه دین از دانشگاه مک گیل کاناداست و سابقه تدریس در دانشگاه ییل و ایسترن منونایت آمریکا، موسسه المهدی بیرمنگام و مؤسسۀ حکمت و فلسفه ایران و دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران را داراست و دارای کتاب و مقالات بسیار در حوزه عرفان و فلسفه است.
علاقهمندان برای شرکت در این دورهها با شماره 88253719 تماس بگیرند یا به کانال موسسه به نشانی @sorooshemewlana یا سایت به نشانی www.lms.rumi.ir مراجعه کنند.
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