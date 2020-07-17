خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: با گذشت پنج ماه از ورود کرونا به کشور شاهد از رونق افتادن صنعت هتلداری در ایران و به ویژه استان تهران هستیم و هتل‌های مجلل این استان، اکنون به ساختمان‌هایی خلوت تبدیل شده‌اند.

استان تهران دارای حدود ۲۰۰ واحد اقامتی هتل و هتل آپارتمان و مهمانپذیر است، که در شرایط کرونایی حاکم بر این استان شاهد حاکمیت وضعیتی ناپایدار در این هتل‌ها هستیم، تا جایی که بسیاری از آنها تا پای ورشکستگی نیز پیش رفته‌اند و امروز آینده روشنی را برای خود تصور نمی‌کنند.

تخفیف ۴۵ درصدی اقامت در هتل‌ها نیز کارساز نیست

مدیر یکی از هتل‌های چهار ستاره تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سطح اشتغال این هتل پس از شیوع کرونا به زیر ۱۰ درصد رسیده است، افزود: در حال حاضر قیمت اتاق‌های هتل ما شبی ۴۵۰ هزار تومان است، که به دلیل همین کسادی بازار و خالی بودن اتاق‌ها، تصمیم گرفته‌ایم، تا ۴۵ درصد تخفیف برای هر اتاق در شبانه روز قائل شویم، اما این تخفیف نیز کارساز نبوده و همچنان استقبالی از اتاق‌های هتل نمی‌شود.

وی که خود را احمد معرفی کرد، افزود: در شرایط فعلی، امیدی به حضور توریست خارجی در هتل‌ها حداقل تا یک سال دیگر نیست و لذا تنها امید ما برای برنامه‌ریزی روی جذب گردشگر داخلی است، که تعطیلات نیمه خرداد و عید فطر نشان داد، که در داخل کشور نیز تمایلی برای سفر مانند سال‌های گذشته ندارند.

این هتل دار تهرانی ضمن گلایه از تعطیلی هتل‌ها و مراکز اقامتی در اولین تصمیمات ستاد مقابله با کرونا گفت: حدود ۱۰ درصد اقامت مسافران در هتل‌ها، مهمان پذیر، هتل آپارتمان‌ها و مراکز اقامتی است و تعطیلی این مراکز کمک چندانی به کنترل شیوع بیماری نمی‌کند، چرا که بیش از ۷۰ درصد اقامت‌ها در سفرهای داخلی در مراکز اقامتی غیر رسمی و نیز چادرهای مسافرتی و کمپ‌ها انجام می‌شود.

۴۰ هزار شغل مرتبط با هتل داری در استان تهران در آستانه بیکاری

مدیر جمعیت هتل داران تهران نیز با بیان اینکه هتل‌های این استان سه ماه تعطیل بودند، به خبرنگار مهر گفت: هتل‌ها در زمان تعطیلی نیز هزینه‌هایی برای نگهداری تأسیسات، فضای سبز و برقراری امنیت دارند، که بسته به تعداد ستاره‌های هتل، مبالغی از ۳۰ الی ۵۰۰ میلیون تومان در ماه در استان تهران است و میانگین این عدد در سه ماه تعطیلی بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان خسارت به هتل‌های تهران شده است.

وی گفت: بعد از باز شدن هتل‌ها نیز به دلیل رعایت پروتکل‌های بهداشتی محدودیت داشتیم و گردشگر، تجار و بازرگانان خارجی نداریم، در حال حاضر نرخ سال گذشته را اعمال کرده و هیچ مبلغی را اضافه نکرده‌ایم، علاوه بر آن ۵۰ الی ۶۰ درصد نیز تخفیف می‌دهیم، اما باز هم سطح اشغال در هتل‌های استان تهران ۱۰ الی ۱۵ درصد است و در حال حاضر به جرأت می‌توان گفت، هیچ هتلی در سطح استان نیست که در نقطه سر به سر بوده و ضرر ندهد.

فرخ مهر با بیان اینکه علی رغم تلاش‌های وزارت میراث فرهنگی و گردشگری اقدامات انجام شده دولت در حمایت از هتل داران نزدیک به صفر است، افزود: بانک‌ها اقساط اسفند، فروردین و اردیبهشت را مهلت دادند، اما اعلام کردند، اگر اکنون هتل‌ها نتوانند، بدهی‌های قبلی را تسویه کنند، سود و جریمه آن سه ماه امهال را نیز می‌گیرند، که این امر فشار مضاعفی بر هتل‌ها وارد می‌کند.

این فعال گردشگری افزود: در حال حاضر بیش از ۱۰ هزار نفر به طور مستقیم در هتل‌های سراسر استان مشغول به کار هستند و ۳۰ هزار نفر نیز به طور مستقیم به صورت پیمانکار و… از طریق هتل‌ها ارتزاق می‌کنند، که اکنون و با اوضاع پیش آمده در آستانه بیکاری این تعداد از افراد هستیم.

وی گفت: اکنون همه می‌بینیم، که پروازی از خارج از کشور نداریم و تعداد مسافرهای اروپایی نزدیک به صفر است، گردشگری خارجی به طور کلی نیست و تهران نیز شهری است، که از نظر گردشگری داخلی بیشتر گردشگرفرست است، تا مسافرپذیر و تعطیلات اخیر به خوبی این مساله را نشان داد و درصد قابل توجهی از میهمانان هتل‌های تهران را میهمانان دولت، شرکت کنندگان همایش‌ها و تجار و بازرگانان اشغال می‌کنند، که این افراد نیز به واسطه کرونا به کشور و شهر و استان ما سفر نمی‌کنند و برآیند همه اینها اوضاع نابسامان هتل‌ها شده است و نیاز به حمایت‌های ویژه دولت داریم.

سطح اشغال هتل‌های تهران ۱۰ الی ۱۵ درصد

مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: تهران به دلیل شرایط خاص کلانشهری و پایتخت بودن که دارد، در خصوص گردشگری با دیگر مناطق و شهرهای کشور تفاوت دارد و هتل‌های تهران علاوه بر گردشگری و پذیرش گردشگرها و توریست‌ها از ایونت ها و رویدادهای سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و سفرهای کاری کسب درآمد می‌کنند.

پرهام جانفشان افزود: با توجه به شرایط کرونا و بخشنامه‌های ستاد ملی مقابله با کرونا، همایش‌ها، مراسم، نمایشگاه‌ها در فضای بسته و سرپوشیده و… لغو شده و عملاً این بخش از متقاضیان مراکز اقامتی تهران کاهش یافته و تقریباً به صفر رسیده است، در حال حاضر سطح اشغال هتل‌های استان تهران به ۱۰ الی ۱۵ درصد رسیده است و در بخش اقامت‌های کاری شاهد کاهش شدید در مراکز اقامتی استان تهران بوده‌ایم

وی ادامه داد: در بخش گردشگری نیز مردم به درستی به توصیه کارشناسان بهداشتی گوش کرده و از سفرها پرهیز می‌کنند، که هتل‌ها و مراکز اقامتی استان تهران از این بخش نیز شاهد کاهش شدید درآمد بوده‌اند.

مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران با بیان اینکه گردشگری موتور محرک اقتصاد است، افزود: همان طور که مستحضرید، کل پروازهای خارجی توریستی به کشور ممنوع است و این ممنوعیت نزدیک به پنج ماه است، که اعمال شده و خط هوایی توریستی در حال حاضر در کشور نداریم و عمدتاً معدود پروازهای خارجی انجام شده غیر توریستی و برای جابجایی و حمل و نقل مسافران است، که از این حیث نیز آژانس‌های هوایی و نیز هتل‌ها و مراکز اقامتی در استان تهران بخش اعظمی از خدمات خود را از دست داده‌اند و درآمد آنها کاهش داشته است.

کرونا به دو هزار و ۲۰۰ آژانس مسافرتی، سفره خانه و تأسیسات گردشگری استان تهران خسارات جبران ناپذیری زد

وی به اقدامات وزیر میراث فرهنگی و گردشگری در خصوص توجه دادن مسئولین ارشد دولت به حمایت از صنعت گردشگری اشاره کرد و گفت: اگر گردشگری بیش از این آسیب ببیند، تبعات جبران ناپذیر آن در اقتصاد دیده می‌شود، چرا که امروزه غیر از هتل‌ها و مراکز اقامتی، شاهد خسارات وارد شده فراوانی به سفره خانه‌ها، چای خانه‌ها، کافه‌ها و بیش از دو هزار و ۲۰۰ آژانس خدمات مسافرتی و مجتمع خدمات بین راهی و تأسیسات گردشگری در استان تهران هستیم.

جانفشان گردشگری را بخش عمده‌ای از «جی. دی. پی» خدمات انسانی در استان تهران توصیف کرد و گفت: دولت می‌بایست، اهمیت بیشتری به فعالان گردشگری دهد، که البته تاکنون نیز حمایت‌های انجام شده مناسب بوده است، اما معتقدیم باید بیشتر شود.

وی اعطا ۱۶ میلیون تومان تسهیلات با کارمزد ۱۲ درصد به ازای عدم تعدیل هر یک نفر فعال در مراکز گردشگری را یکی از حمایت‌های انجام شده از این مراکز دانست و گفت: خسارات زیادی از پرهیز مردم از سفرهای گردشی، آن هم در گردش‌پذیرترین ایام سال، یعنی نوروز و تابستان به تأسیسات گردشگری وارد شده است و خسارات وارد شده به این مراکز به نسبت نوع مرکز متفاوت است، اما در هتل‌ها خسارات وارده شده میلیاردی است، که در حال احصا ء میزان دقیق این خسارت به فعالان این حوزه‌ها هستیم.

مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه «آیا هیچکدام از هتل‌های استان تهران در پی بحران مالی ناشی از شیوع ویروس کرونا تعطیل شده‌اند یا خیر؟» گفت: خیر، ورشکستگی و تعطیلی هتلی را تاکنون در پی شیوع ویروس کرونا نداشته‌ایم، چرا که اصولاً هتل‌ها در استان تهران پایدار هستند و به دلیل شیوع ویروس و مشکلات کوتاه مدت اینچنینی ورشکست نمی‌شوند، اما تعدیل نیرو در هتل‌ها داشته‌ایم.

صنعت هتل داری یکی از مهم‌ترین بخش‌های صنعت گردشگری است، که متأسفانه آسیب‌های فراوانی از شیوع ویروس کرونا دید، که امیدواریم با مراقبت‌های ویژه و حمایت‌های لازم از فعالان این صنعت بتوان این خسارات را تعدیل کرد، تا زیرساخت‌های صنعت گردشگری در استان تهران با خسارات و صدمات کم‌تری مواجه شود.