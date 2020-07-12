فضای مجازی بستری برای ترویج فرهنگ دینی/فوایدحجاب و عفاف تبیین شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عباس امینی شامگاه یکشنبه در نشستی با حضور اصحاب رسانه و فعالان فرهنگی حوزه مجازی و قرارگاه فرهنگی انقلاب اسلامی به میزبانی دفتر خود ضمن بیان اینکه فضای مجازی دارای محاسن و البته تهدیداتی است که باید بهخوبی از آن بهره برد، بیان کرد: فضای مجازی بستری برای ترویج فرهنگ حجاب و عفاف محسوب میشود.
وی بابیان اینکه عمومی بودن نسبت به مخاطبان و قشر کثیر جامعه در کنار گسترش عدالت رسانهای و تنوع در زمره ویژگیهای بارز و مثبت فضای مجازی است، بیان کرد: فضای مجازی گسترش بیشتری نسبت به فضاهای مکتوب و روزنامهها دارد از سوی دیگر سرعت اطلاعرسانی را افزایش داده و لذا باید از این ظرفیتهای فضای مجازی بهخوبی بهره برد.
امامجمعه شاهرود بابیان اینکه منبر نیز یک رسانه محسوب میشود اما برای استفاده از آن میبایست مسجد، فضا، زمان، مکان و جمعیت را باهم داشت اما فضای مجازی نیاز به این مسائل ندارد، تأکید کرد: بهراحتی امروز میتوان درزمینهٔ ترویج فرهنگ دینی و سبک زندگی ایرانی اسلامی مدنظر رهبر معظم انقلاب اسلامی در فضای مجازی کارکرد.
امینی بابیان اینکه مکتب اهلبیت (ع) و اسلام مظلوم است و برای توسعه و ترویج مکتب شیعی میتوان از فضای مجازی و اینترنت استفاده کرد، گفت: یکی از مسائلی که میتوان از فضای مجازی برای ترویج آن بهره برد، سبک زندگی اسلامی و سیره اهلبیت (ع) است زیرا در بسیاری کشورها به دلیل محدودیتهایی که وجود دارد اصلاً مردم اهلبیت (ع) را نمیشناسند که نمونه آن محدودیتهای اینترنت در عربستان صعودی است.
وی بابیان اینکه فضای مجازی آسیبهایی نیز دارد که نباید نسبت به آن بیتوجه بود، ابراز کرد: اطلاعات زدگی و معنی شدن اطلاعات و دادهها در کنار مسائلی چون اعتیاد به فضای مجازی، دور شدن خانوادهها و آسیبهای روحی و تنهایی انسانی امروزی ازجمله تهدیدات فضای مجازی است که سبب شده تا مشکلات عاطفی در زندگی مردم ایجاد شود و حتی فرزندان از پدر و مادرهایشان دور هستند.
امامجمعه شاهرود بابیان اینکه حریم خصوصی افراد، حریم خصوصی یک کشور و حتی یک ملت و مسائلی که نباید مطرح شوند از دیگر تهدیدات فضای مجازی است، تأکید داشت: دشمنان بر روی فضای مجازی کار وسیع میکنند و این شبکههای اجتماعی را برای کشورهای جهان سوم و بهخصوص مسلمانان ساختهاند و خودشان از آن بهره نمیگیرند کما اینکه وقتی از همسر باراک اوباما رئیسجمهور سابق آمریکا درباره فعالیت فرزندانشان در فضای مجازی پرسش شد وی گفت که فرزندانش اجازه فعالیت در فضای مجازی را ندارند.
امینی بابیان اینکه سواد رسانهای امروز یکی از مهمترین مسائلی است که باید به آن دقت داشته باشیم، افزود: سواد رسانهای چه برای مردم و چه برای آنانی که رسانههای مجازی را مدیریت میکنند واجب است لذا سواد رسانهای نیاز امروز و آینده کشورمان محسوب میشود.
وی بیان کرد: آسیبهای فضای مجازی را هرگز نمیتوان به صفر رساند اما میتوان با توسعه سواد رسانهای و فعالیت فرهنگی در این حوزه حداقل آنها را کاهش داد.
امامجمعه شاهرود همچنین به موضوع کرونا نیز اشاره کرد و گفت: همدلی و همراهی یکی از مسائلی بود که چه در زمینه قرارگاه مردمی مبارزه با کرونا و چه در حوزههای رسانهای و مجازی و … سبب شد تا ما در شهرستان شاهرود توفیقات خوبی را در این زمینه کسب کنیم که این موضوع باید همچنان تا پایان کرونا تداوم داشته باشد.
به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این مراسم از سرپرست خبرگزاری مهر تقدیر به عمل آمد.
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