انتشار آلبومی از آوازهای افشاری و بیات ترک/«ردیف آوازی» شنیدنی شد

محمد موسوی مدیر موسسه فرهنگی هنری «ماهور» از قدیمی‌ترین ناشران موسیقی کشور، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تازه‌ترین فعالیت‌های این موسسه گفت: بر اساس آخرین برنامه‌ریزی‌ها، آلبوم «ردیف آوازی» شامل آواز افشاری و بیات ترک به هنرمندی حاتم عسگری فراهانی و نوازندگی غلامحسین بیگجه خانی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است.

وی درباره توضیحاتی که پیرامون این آلبوم در دسترس مخاطبان قرار گرفته، بیان کرد: در مقایسه با آوازهای متداول که در آن‌ها معمولاً با انتخاب یک غزل، گوشه‌های اصلی یک دستگاه یا آواز، همراه با ابیات آن خوانده می‌شوند آوازهای افشاری و بیات ترک که در این مجموعه می‌شنوید هم در تعدد و تنوع گوشه‌های خوانده شده و هم در انتخاب اشعار در اوزان مختلف شعری، متفاوت هستند.

این ناشر درباره پیشینه خواننده این آلبوم توضیح داد: حاتم عسگری از هنرمندان پیشکسوت موسیقی ایرانی است که از سال ۵۵ با عنوان استاد ردیفِ آوازی وزارت فرهنگ و هنر و پس از آن استادیار دانشگاه هنر و دانشگاه تهران به آموزش ردیف آوازی موسیقی ایران پرداخت. عسگری که دارای نشان درجه یک هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است دارای مدرک معادل دکترای ردیف آوازی موسیقی ایران نیز است و مجموعه آلبوم آموزشی «ردیف موسیقی سنتی ایرانی» به روایت و آواز حاتم عسگری و همراهی تار زنده‌یاد استاد داریوش صفوت از جمله آثار این هنرمند در عرصه موسیقی است.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به انتشار تازه‌ترین شماره فصلنامه موسیقی «ماهور» به سردبیری ساسان فاطمی هم اشاره و اظهار کرد: هشتاد و هفتمین فصلنامه موسیقی «ماهور» به سردبیری ساسان فاطمی پژوهشگر و مدرس موسیقی و ترکیب بابک خضرایی، آرش محافظ، سعید کردمافی و بنده به عنوان هیات تحریریه به تازگی منتشر شده است. این شماره در ردیف شماره ویژه فصل بهار پیش روی مخاطبان قرار گرفته است.

موسوی درباره جزییات این شماره از فصلنامه «ماهور» گفت: در بخش مقاله‌ها عناوینی چون «موسیقی در ایلام باستان» اثر بولاورگرن ترجمه عسگر بهرامی، «نقش چهارم‌ها و پنجم‌ها در ساخت بستر نغمگیِ دستگاه‌های موسیقی ایرانی»، «منطقِ باستانی صفی‌الدینیِ ملایمت‌ها امروزه تا چه حد کار می‌کند؟» نوشته بابک خضرایی، «تأملاتی بر خاستگاه‌های نظری، کارگانی و جغرافیاییِ دستگاه در موسیقی کلاسیک ایرانی» نوشته سعید کرد مافی، «اصلاح و نقد برنامه گل‌ها در مجله موزیک ایران» نوشته کامیار صلواتی منتشر شده‌اند. این در حالی است که در بخش یادداشت‌های پراکنده موضوعاتی چون «موسیقی رامشگران دربار فتحعلی‌شاه به‌روایت تذکره خاوری» نوشته شاهو عبدی و «عناوین الحان قاجاری در رساله آوازهای ایرانی» نوشته سپنتا حامدی‌نژاد به چشم می‌خورد.

مدیر موسسه فرهنگی هنری «ماهور» اضافه کرد: «به‌سوی قوم‌موسیقی‌شناسیِ جنبشِ موسیقیِ قدیم: اندیشه‌هایی درباره رشته‌های بینابینی و جهان‌های موسیقایی» نوشته کی کافمن شلمی و ترجمه ناتالی چوبینه در بخش «مفاهیم بنیادین»، یادداشتی درباره کتاب ریتم کودکانه در ایران، اثر ساسان فاطمی به قلم امید طبیب‌زاده و «نقدِ پاریسی و مسئله اپرای ترجمه‌شده (۱۸۲۰-۱۸۷۰)» نوشته کُرین شْنِدِر با ترجمه آرش محافظ در بخش نقد و بررسی نیز مطالب این شماره را تشکیل می‌دهند.