حسین ابوالصدق صداگذار سینما در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جدیدترین فعالیت‌های خود گفت: این روزها مشغول صداگذاری فیلم سینمایی «چپ راست» به کارگردانی حامد محمدی هستیم که تقریباً مراحل پایانی خود را سپری می‌کند یعنی منتظریم موسیقی آن آماده شود و میکس کنیم. ضمن اینکه صداگذاری فیلم سینمایی «اورکا» به کارگردانی سحر مصیبی را نیز انجام می‌دهم. بخشی از این فیلم در ایران و بخشی در قطر صداگذاری و میکس می‌شود. «اورکا» یک فیلم رئال است که مخاطبان به راحتی می‌توانند با آن هم‌ذات‌پنداری کنند چون برگرفته از یک داستان واقعی است و در اجرا هم خوب از آب درآمده است.

ابوالصدق بیان کرد: «اورکا» یک فیلم پرکار است و صداگذاری‌اش در ایران حدود ۲۰ روز و در قطر نیز ۴۰ روز طول می‌کشد. علت اینکه قرار است بخشی از صداگذاری این فیلم را در قطر انجام دهیم این است که بتوانیم از امکانات استودیویی آنجا استفاده کنیم.

این صداگذار در بخش دیگر از صحبت‌هایش اظهار کرد: اگرچه، فیلمبرداری چند پروژه کلید خورده است، اما مدام کار ساخت فیلم‌های متوقف و دوباره از سر گرفته می‌شود و شرایط خوب نیست ضمن اینکه در این ایام کرونایی سعی می‌کنیم مراعات کنیم و وسواسمان برای حضور در پروژه‌ها بیشتر شده، از سوی دیگر از سال گذشته معوقات باقی مانده داریم چون پول تهیه‌کنندگان در فرآیند برنگشته است.

وی افزود: بعضی آثاری که قرار بود به نمایش دربیایند هم اکران نشدند. همه این شرایط باعث می‌شود وضعیت معیشتی صنف سینما این روزها خوب نباشد و به عبارتی به «پس‌اندازخوری» افتاده‌ایم. ولی این پس‌اندازها هم تا برهه‌ای وجود دارد و پاسخگوی مشکلات است. این وضعیت برای کسانی که مستاجر هستند دوچندان باعث دردسر شده است چون صاحب‌خانه‌ها همراهی نمی‌کنند، خرج‌ها چند برابر شده است. هزینه‌ها هم بالا رفته و تامین موارد بهداشتی هم به هزینه‌های قبلی اضافه شده است به تمام این مشکلات باید این موضوع را هم افزود که کاری نیست تا این زمانی که این مشکلات را مرتفع کنیم.

ابوالصدق در پایان با بیان اینکه این روزها برخی از دوستان به صورت صلواتی کار می‌کنند، به امید اینکه این بیماری تمام شود و به زندگی عادی بازگردیم، توضیح داد: در کمک‌هایی که به آسیب‌دیدگان کرونا در سینما شد چندان عوامل پشت صحنه فیلم‌ها را در نظر نگرفتند، البته به شخصه انتظاری هم نداشتم. برخی از دوستان فکر می‌کردند که ما پرکار هستیم و درآمد خوبی داریم ولی اینگونه نیست. همه در حال حاضر در یک شرایط یکسان قرار دارند، چون نقدینگی وجود ندارد. به برخی از دوستان ما کمک‌های ۵۰۰ هزار تومانی و یک میلیون تومانی شد که این مبالغ اصلاً پاسخگوی مشکلات نیست.