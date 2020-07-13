طلب ما از فدراسیون فوتبال پول خُرد است/ در اولویت چهارم هم نیستیم

به گزارش خبرنگار مهر، شهرزاد مظفر درباره مطالباتش از تیم ملی فوتسال و عدم دریافت پاداش قهرمانی آسیا از دو سال پیش، گفت: دیگر خسته شدیم. مطالبات محدودی بابت قهرمانی در آسیا داریم که پرداخت نشده است. اگر بیماری کرونا نبود، الان باید در مسابقات قهرمانی آسیا می بودیم. تعهدات آنقدر باقی ماند که به دور بعد مسابقات قهرمانی آسیا رسیدیم ولی به این تعهدات عمل نشده است. به نظرم این خیلی عجیب می آید.

سرمربی سابق تیم ملی فوتسال بانوان ایران ادامه داد: ما در ورزش بانوان در هیچ رشته تیمی و توپی این موقعیت را نداریم و حیف است که اینطور به آن نگاه کنیم و اینقدر بی اهمیت باشد. البته قبل از شروع مسابقات اهمیت پیدا می کند و مسئولان قول و وعده می دهند و وقتی محقق می شود تشریف می آورند و عکس هم می گیرند ولی تعهدات انجام نمی شود. این موضوع تاثیر منفی روی تیم می گذارد. بازیکنان دیگر به قول مسئولان اعتماد نمی کنند. مسئولان بدانند وقتی تیم به مسابقات بعدی می رود بازیکن دیگر وعده را قبول نمی کند.

مظفر تصریح کرد: مبالغ پاداش ها و معوقات ناچیز است و در هزینه هایی که فدراسیون می کند، گم است. این معوقات ما برای فدراسیون حکم پول خُرد را دارد. متعجبم و نمی توانم جوابی برایش پیدا کنم. تنها جوابی که آدم می تواند برای خودش پیدا کند این است که ما در اولویت یک تا چهار فدراسیون نیستیم که اگر بودیم در این دو سال نوبت ما شده بود. باید تاسف بخوریم.

سرمربی سابق تیم ملی فوتسال بانوان ایران با بیان اینکه امکانات ما خوب و استاندارد است، گفت: تجربه خودم وقتی در تیم ملی بودم تجربه خوبی است و فدراسیون در آن مقطع حمایت کرد و نتیجه اش هم قهرمانی تیم در آسیا بود. ما از نظر برنامه ریزی و هدف گذاری مشکل داریم. نمی توانیم برنامه بلند مدت و چشم اندازی را برای فوتبال و فوتسال بانوان تدوین کنیم.

مظفر که در حال حاضر سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان کویت است، با اشاره به کمک های فیفا برای توسعه فوتسال و فوتبال بانوان به کشورهای مختلف، اظهار کرد: فیفا تا زمانی که مطمئن نباشد برنامه های بانوان عملیاتی است این مبلغ ۵۰۰ هزار دلار را در اختیار کشورها نمی گذارد. کویت این پول را سال گذشته گرفت و تمامش را هم صرف فوتبال و فوتسال بانوان شد. فیفا به راحتی این کار را می کند.

وی که با رادیو جوان گفتگو می کرد، یادآور شد: من برای فوتسال کویت برانامه چهار ساله تهیه کرده ام ولی در ایران باید بلندمدت تر باشد. به نظرم ایران می تواند برنامه ۱۰ یا ۲۰ ساله تدوین کند و همه جوانب دیده شود. نوشتن برنامه خودش زمان بر است و باید تمام پتانسیل های موجود دیده شود. با پتانسیلی که کشورمان دارد، اگر یک تیم این برنامه را تدوین کند، تحولی در فوتبال و فوتسال بانوان رخ می دهد.

مظفر گفت: وقتی سرمربی تیم ملی بودم، یکی از برنامه هایمان این بود که فاصله خود را تیم های بالاتر در دنیا مثل برزیل، اسپانیا، پرتغال و روسیه کم و جایگاهمان را در آسیا تثبیت کنیم. باید در سطح کلان برایش فکری شود. این کار یک نفر نیست. سرمربی تیم ملی باید انرژی خود را روی تیمش بگذارد. صحبت ما کلان تر از این حرفهاست. باید یک اتاق فکر تشکیل شود تا در همه زمینه ها بتواند ۲۰ سال آینده را ببیند و فدراسیون هم اگر اراده ای هست حمایت کند.

سرمربی سابق تیم ملی فوتسال بانوان در پایان با بیان اینکه نباید در باد موفقیت ها خوابید و توجهی به پیشرفت دیگر تیم ها بخصوص آسیایی ها داشت، تاکید کرد: مسئولان اگر مرهم نیستند با حرفهایشان استخوان لای زخم نباشند.