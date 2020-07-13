اطلاعیه فدراسیون فوتبال درباره پرونده علیرضا جهانبخش

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، در خصوص پرونده علیرضا جهانبخش بابت مکانیزم مشارکت، امور حقوقی فدراسیون فوتبال با وکیل باشگاه داماش تهران جلسات مستمری برگزار کرد و مقرر شد مدارک و مستندات مبین حقوق مورد ادعای باشگاه داماش تهران به این فدراسیون جهت انجام باقی امور ارائه شود.

لیکن تا یکشنبه ۲۲ تیرماه ۱۳۹۹ مدارک مزبور واصل نگردیده است. بدیهی است که فدراسیون فوتبال حامی حقوق باشگاه ها است و لذا در این راستا بایستی از اصول مسلم حقوقی تبعیت کرد تا تشریفات انجام شده منطبق با موازین قانونی فیفا باشد.

لازم به ذکر است مکانیزم مشارکت مربوط به داماش گیلان، داماش ایرانیان و داماش تهران می باشد که با توجه به اینکه داماش گیلان منحل شده، فدراسیون موظف است به عنوان جانشین نسبت به پیگیری مکانیزم مشارکت آقای جهانبخش را از باشگاههای بهره بردار اقدام نماید.

در ضمن براساس مستندات ارائه شده و روزنامه رسمی باشگاه داماش تهران در سال ۱۳۹۶ تاسیس گردیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سایت فدراسیون فوتبال جزئیاتی از این ماجرا و پرونده ملی پوش فوتبال ایران که در حال حاضر در تیم برایتون انگلیس بازی می کند، منتشر نکرده است. داماش گیلان آخرین تیمی در ایران بود که جهانبخش در آن بازی می کرد.