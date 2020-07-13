به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی صبح دوشنبه در دیدار با رئیس پیشین و سرپرست جدید اداره جهاد کشاورزی شهرستان گناوه ضمن تشکر از زحمات و تلاش‌های مهندس حیدری رئیس پیشین این اداره و آرزوی موفقیت برای سرپرست جدید اظهار داشت: سعه صدر، صبر بر مشکلات و ناهمواری‌ها، حسن معاشرت و مردم داری از ویژگی‌های مهم مسئولان در جامعه اسلامی است که در احادیث و روایات به آن تاکید شده است.

امام جمعه گناوه با اشاره به مشکلات و وضعیت اقتصادی کشور گفت: مدیریت در شرایط کنونی کشور به دلیل تحریم‌ها و دشمنی ناجوانمردانه دولت متخاصم آمریکا بسیار سخت و پیچیده است ولی باید در گره گشایی از کار مردم به ویژه قشر متوسط و ضعیف جامعه که بیشتر تحت فشار هستند همت کرد.

حجت الاسلام رکنی حسینی افزود: شهرستان گناوه در بحث کشاورزی و شیلات دارای ظرفیت‌ها و تجربه‌های بسیار موفقی در زمینه تولید میگو و مرغ است که باید با برنامه ریزی دقیق و زمانبندی شده در سایر بخش‌ها نیز چشم انداز تولید محصولات استراتژیک در شهرستان را با توجه به بوم و اقلیم شهرستان طراحی و عملیاتی شود.

امام جمعه گناوه عنوان کرد: با توجه به حساسیت ویژه و بجا در بخش کشاورزی می‌بایست طرح انتقال آب سد چم شیر با جدیت دوچندان پیگیری شود تا شاهد جهش در بخش کشاورزی شهرستان باشیم.

حجت الاسلام رکنی حسینی خاطرنشان کرد: تشویق بخش خصوصی جهت ورود در طرح‌های آب‌شیرین‌کن در توسعه و راه‌اندازی پروژه پرورش گلخانه‌ای امری ضروری است.

وی یادآور شد: حسن معاشرت با مردم، تکریم ارباب رجوع، داشتن برنامه مدون جهت عملیاتی کردن و تحقق شعار سال یعنی جهش تولید و منویات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی در اولویت برنامه‌های رئیس جدید اداره کشاورزی شهرستان باشد.

عباس تخم افشان سرپرست جدید اداره جهاد کشاورزی شهرستان گناوه در این دیدار گفت: امیدواریم با رهنمودهای حضرتعالی گام‌های مؤثری در بخش تولید برداریم.

وی افزود: اولویت اصلی ما تکریم ارباب رجوع و رسیدگی به مشکلات تولیدکنندگان بخش کشاورزی شهرستان است.