پایبند به تعامل دیپلماتیک هستیم/ اعتقاد همیشگی ایران به گفتگو

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت امور خارجه در حساب کاربری خود در توئیتر چند رشته یادداشت منتشر کرد و نوشت: امروز در ایران، روز ملی «گفتگو و تعامل سازنده با جهان» است. جمهوری اسلامی ایران از زمان تاسیس، روابط دوستانه و متوازنی با جهان برقرار کرده و چالشها را از طریق گفتگوهای واقعی بر اساس احترام متقابل حل و فصل کرده است.
دستگاه دیپلماسی در ادامه مطلب خود آورده است: سابقه گفتگوها در موضوعات کلیدی نمایانگر جدیت و عملگرایی ایران در برقراری صلح و ثبات در جهان است. برجام محصول استقبال ایران از تعامل است؛ اما خروج بی مسئولیت آمریکا از این توافق به این دستاورد چندجانبه آسیب جدی وارد ساخت.
وزارت امور خارجه تاکید کرد: به رغم این چالش، ایران همزمان با آنکه شریکی قابل اعتماد برای همسایگان خود و فراتر از آن بوده و خواهد بود، خود را متعهد به تعامل دیپلماتیک میداند. ایران برای مدتها طرحهای صلح فراگیری در خاورمیانه پیشنهاد داده است که آخرین آن «پویش امید» است؛ اعتقاد همیشگی ایران به گفتگو.
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