  1. استانها
  2. کردستان
۲۳ تیر ۱۳۹۹، ۱۴:۲۷

مسئول بنیاد عفاف و حجاب کردستان:

مطالبه‌گری از اولویت‌های بنیاد حجاب و عفاف در کردستان است

مطالبه‌گری از اولویت‌های بنیاد حجاب و عفاف در کردستان است

سنندج – مسئول بنیاد حجاب و عفاف استان کردستان با اشاره به آغاز به کار رسمی این بنیاد در استان، گفت: مطالبه‌گری از دستگاه‌های اداری و دولتی برای توجه به این مهم یکی از اولویت‌های اصلی ما است.

سید مصطفی حسینی شاهرودی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت فعالیت بنیاد حجاب و عفاف در کشور، بیان کرد: بنیاد عفاف و حجاب در کشور به صورت هیأت امنایی مدیریت می‌شود و در جمع اعضای هیأت امنا، شماری از مسئولان برجسته کشوری حضور دارند.

وی با اشاره به راه اندازی نمایندگی‌های بنیاد عفاف و حجاب در استان‌های مختلف کشور، یادآور شد: متأسفانه به دلایل مختلف تاکنون این بنیاد در استان کردستان راه اندازی نشده بود.

مسئول بنیاد عفاف و حجاب استان کردستان افزود: یکی از برنامه‌های اصلی در استان کردستان راه اندازی بنیاد عفاف و حجاب بود که خوشبختانه طی هفته جاری این مهم عملیاتی شد و هم اکنون بنیاد عفاف و حجاب در کردستان راه اندازی شده است.

وی ضمن اشاره به بهره برداری از تمامی ظرفیت‌های استان برای توجه به امر عفاف و حجاب در استان کردستان، گفت: در همین راستا از بانوان فعال در حوزه کارهای فرهنگی و عفاف و حجاب برای کمک به برنامه‌های این بنیاد دعوت به همکاری شده است.

حجت الاسلام حسینی شاهرودی ضمن اشاره به وظایف متعدد ادارات و سازمان‌های دولتی متولی امر فرهنگ در حوزه عفاف و حجاب، اظهار کرد: در حال حاضر ادارات و سازمان‌های دولتی مختلفی در حوزه فرهنگ مسئولیت داشته و اقداماتی نیز در راستای ترویج امر عفاف و حجاب داشته‌اند.

وی با اشاره به هدف راه اندازی بنیاد عفاف و حجاب در استان کردستان، بیان کرد: هدف اصلی این بنیاد راه اندازی یک تشکیلات جدید اداری نیست، بلکه سعی می‌شود که از ظرفیت‌های ایجاد شده در قانون استفاده شود.

مسئول بنیاد عفاف و حجاب استان کردستان گفت: مطالبه گری در حوزه عفاف و حجاب یکی از اولویت‌های اصلی این بنیاد در استان کردستان است.

وی با اشاره به مشارکت بنیاد در حوزه برگزاری فعالیت‌ها و برنامه‌های مختلف، یادآور شد: خود بنیاد فعالیت‌ها و برنامه‌های مختلفی را با محوریت عفاف و حجاب اجرایی می‌کند و در این راستا از ظرفیت‌های بخش‌های غیردولتی و دولتی هم استفاده می‌کند.

حجت الاسلام حسینی شاهرودی عنوان کرد: حمایت و همراهی با ادارات و سازمان‌های دولتی در این بخش یکی از دیگر اولویت‌های اصلی ما به شمار می‌رود و در همین راستا در هفته جاری بالغ بر ۳۰ برنامه از سوی این بنیاد در استان با مشارکت دستگاه‌های دولتی تدوین و اجرایی شده است.

وی گفت: از جمله برنامه‌های شاخص اجرایی شده در حوزه حجاب و عفاف می‌توان به برگزاری مسابقه پیامکی با همکاری مرکز بزرگ و صدا و سیمای مرکز کردستان، عرضه با تخفیف ۲۰ درصدی محصولات با محوریت حجاب و عفاف، تبلیغات محیطی در سراسر استان کردستان و ضبط سخنرانی‌های کوتاه از روحانیون اهل سنت و تشییع و توزیع آن در فضای مجازی اشاره کرد.

مسئول بنیاد عفاف و حجاب استان کردستان گفت: تقدیر و تشکر با بانوان فرهنگی، کارگاه آموزشی در فضای مجازی، کارگاه کاریکاتور با محوریت عفاف و حجاب از سوی حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کردستان از دیگر فعالیت‌های صورت گرفته در استان کردستان به شمار می‌رود.

کد مطلب 4973012

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها