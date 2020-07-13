سید مصطفی حسینی شاهرودی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت فعالیت بنیاد حجاب و عفاف در کشور، بیان کرد: بنیاد عفاف و حجاب در کشور به صورت هیأت امنایی مدیریت میشود و در جمع اعضای هیأت امنا، شماری از مسئولان برجسته کشوری حضور دارند.
وی با اشاره به راه اندازی نمایندگیهای بنیاد عفاف و حجاب در استانهای مختلف کشور، یادآور شد: متأسفانه به دلایل مختلف تاکنون این بنیاد در استان کردستان راه اندازی نشده بود.
مسئول بنیاد عفاف و حجاب استان کردستان افزود: یکی از برنامههای اصلی در استان کردستان راه اندازی بنیاد عفاف و حجاب بود که خوشبختانه طی هفته جاری این مهم عملیاتی شد و هم اکنون بنیاد عفاف و حجاب در کردستان راه اندازی شده است.
وی ضمن اشاره به بهره برداری از تمامی ظرفیتهای استان برای توجه به امر عفاف و حجاب در استان کردستان، گفت: در همین راستا از بانوان فعال در حوزه کارهای فرهنگی و عفاف و حجاب برای کمک به برنامههای این بنیاد دعوت به همکاری شده است.
حجت الاسلام حسینی شاهرودی ضمن اشاره به وظایف متعدد ادارات و سازمانهای دولتی متولی امر فرهنگ در حوزه عفاف و حجاب، اظهار کرد: در حال حاضر ادارات و سازمانهای دولتی مختلفی در حوزه فرهنگ مسئولیت داشته و اقداماتی نیز در راستای ترویج امر عفاف و حجاب داشتهاند.
وی با اشاره به هدف راه اندازی بنیاد عفاف و حجاب در استان کردستان، بیان کرد: هدف اصلی این بنیاد راه اندازی یک تشکیلات جدید اداری نیست، بلکه سعی میشود که از ظرفیتهای ایجاد شده در قانون استفاده شود.
مسئول بنیاد عفاف و حجاب استان کردستان گفت: مطالبه گری در حوزه عفاف و حجاب یکی از اولویتهای اصلی این بنیاد در استان کردستان است.
وی با اشاره به مشارکت بنیاد در حوزه برگزاری فعالیتها و برنامههای مختلف، یادآور شد: خود بنیاد فعالیتها و برنامههای مختلفی را با محوریت عفاف و حجاب اجرایی میکند و در این راستا از ظرفیتهای بخشهای غیردولتی و دولتی هم استفاده میکند.
حجت الاسلام حسینی شاهرودی عنوان کرد: حمایت و همراهی با ادارات و سازمانهای دولتی در این بخش یکی از دیگر اولویتهای اصلی ما به شمار میرود و در همین راستا در هفته جاری بالغ بر ۳۰ برنامه از سوی این بنیاد در استان با مشارکت دستگاههای دولتی تدوین و اجرایی شده است.
وی گفت: از جمله برنامههای شاخص اجرایی شده در حوزه حجاب و عفاف میتوان به برگزاری مسابقه پیامکی با همکاری مرکز بزرگ و صدا و سیمای مرکز کردستان، عرضه با تخفیف ۲۰ درصدی محصولات با محوریت حجاب و عفاف، تبلیغات محیطی در سراسر استان کردستان و ضبط سخنرانیهای کوتاه از روحانیون اهل سنت و تشییع و توزیع آن در فضای مجازی اشاره کرد.
مسئول بنیاد عفاف و حجاب استان کردستان گفت: تقدیر و تشکر با بانوان فرهنگی، کارگاه آموزشی در فضای مجازی، کارگاه کاریکاتور با محوریت عفاف و حجاب از سوی حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کردستان از دیگر فعالیتهای صورت گرفته در استان کردستان به شمار میرود.
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