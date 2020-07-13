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۲۳ تیر ۱۳۹۹، ۱۴:۵۴

ظریف در گفتگو با وزیر خارجه کویت:

همکاری ایران و کویت می‌تواند در ابعاد مختلف توسعه یابد

همکاری ایران و کویت می‌تواند در ابعاد مختلف توسعه یابد

وزیر امور خارجه گفت: همکاری ایران و کویت می‌تواند در ابعاد مختلف توسعه یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه رایزنی های منطقه ای جمهوری اسلامی ایران، روز جاری (دوشنبه) محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان با شیخ احمد ناصر المحمد الصباح همتای کویتی خود از طریق ویدئو کنفرانس گفتگو و تبادل نظر کرد.

در این گفتگوی تصویری، دو طرف ضمن بررسی موضوعات مورد علاقه در خصوص همکاری های دو جانبه و آخرین تحولات منطقه ای و بین المللی بر تداوم رایرنی های دو کشور تاکید کردند.

وزیر امور خارجه کشورمان در این گفتگو همکاری های دوجانبه و چندجانبه کشورهای منطقه را یک نیاز ضروری و دائمی دانست و تاکید کرد: در این میان همکاری ایران و کویت می تواند در ابعاد مختلف توسعه یابد.

کد مطلب 4973047
محسن احدی

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