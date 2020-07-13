پرداخت ودیعه مسکن به خانواده های تحت حمایت کمیته امداد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین خدرویسی ، در تشریح جزئیات پرداخت وام ودیعه مسکن به مددجویان، گفت: مبلغ ۱۸۵ میلیارد تومان از محل هم‌افزایی بنیاد مستضعفان و صندوق قرض‌الحسنه امداد ولایت برای پرداخت تسهیلات رهن مسکن به خانواده‌های تحت حمایت بر اساس سهمیه‌های مشخص، در نظر گرفته شده است.

وی به شرایط و مبلغ تسهیلات رهن مسکن در استان‌های مختلف پرداخت و ادامه داد: سقف این وام در تهران و کلانشهرها مبلغ ۳۰ میلیون تومان و برای دیگر مراکز استان و شهرستان‌ها، بین ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان پرداخت خواهد شد.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد، مدت زمان بازپرداخت تسهیلات ودیعه مسکن را پنج ساله اعلام کرد و گفت: زنان سرپرست خانوار، خانواده‌های پرجمعیت و خانواده‌های دارای بیماران خاص و صعب‌العلاج از اولویت برای دریافت این تسهیلات برخوردارند.

خدرویسی به شرایط ضمانت وام ودیعه مسکن برای مددجویان اشاره کرد و افزود: این تسهیلات با ضمانت آسان و حداقل شرایط به خانواده‌های تحت حمایت پرداخت خواهد شد.