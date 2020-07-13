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۲۳ تیر ۱۳۹۹، ۱۵:۲۷

معاون کمیته امداد اعلام کرد؛

پرداخت ودیعه مسکن به خانواده‌های تحت حمایت کمیته امداد

پرداخت ودیعه مسکن به خانواده‌های تحت حمایت کمیته امداد

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد، از تخصیص ۱۸۵ میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت وام ودیعه مسکن به خانواده‌های تحت حمایت این نهاد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین خدرویسی، در تشریح جزئیات پرداخت وام ودیعه مسکن به مددجویان، گفت: مبلغ ۱۸۵ میلیارد تومان از محل هم‌افزایی بنیاد مستضعفان و صندوق قرض‌الحسنه امداد ولایت برای پرداخت تسهیلات رهن مسکن به خانواده‌های تحت حمایت بر اساس سهمیه‌های مشخص، در نظر گرفته شده است.

وی به شرایط و مبلغ تسهیلات رهن مسکن در استان‌های مختلف پرداخت و ادامه داد: سقف این وام در تهران و کلانشهرها مبلغ ۳۰ میلیون تومان و برای دیگر مراکز استان و شهرستان‌ها، بین ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان پرداخت خواهد شد.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد، مدت زمان بازپرداخت تسهیلات ودیعه مسکن را پنج ساله اعلام کرد و گفت: زنان سرپرست خانوار، خانواده‌های پرجمعیت و خانواده‌های دارای بیماران خاص و صعب‌العلاج از اولویت برای دریافت این تسهیلات برخوردارند.

خدرویسی به شرایط ضمانت وام ودیعه مسکن برای مددجویان اشاره کرد و افزود: این تسهیلات با ضمانت آسان و حداقل شرایط به خانواده‌های تحت حمایت پرداخت خواهد شد.

کد مطلب 4973115

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