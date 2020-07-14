عدم تداوم جریان زاینده رود از عوامل سقوط درختان در اصفهان است

محمد کوشافر، در گفت و گو با خبرنگار مهر به دلایل پدیده سقوط درختان در شهر اصفهان پرداخت و اظهار داشت: خطر سقوط درختان اصفهان از سال‌ها قبل مطرح شده است و در هفته‌های گذشته افزایش یافته است.

وی به عوامل متعدد که ریسک سقوط درختان را افزایش می‌دهد، اشاره کرد و افزود: دلایل سقوط درختان هم طبیعی است و هم به تنش‌های محیطی برمی گردد؛ آلودگی هوا، افزایش دما در تابستان و عملیات‌های عمرانی به همراه تنش‌های آبی ریسک سقوط درختان در اصفهان را افزایش می‌دهد.

قطع و وصل مستمر جریان زاینده رود و افزایش سقوط درختان خطرآفرین

این کوشنده محیط زیست با اشاره به تنش کیفی و کمی آب و عوامل انسانی و عمرانی مؤثر در سقوط درختان تصریح کرد: شاید بتوان تنش‌های مربوط به نوسانات سطح آب‌های زیرزمینی و افت آبخوان‌ها و تغییرات کیفی آب را در شدت سقوط درختان در اصفهان مهمترین علت برشمرد؛ قطع و وصل مستمر جریان زاینده رود هم، در افزایش درختان خطرآفرین در شهر بی تأثیر نیست.

وی افزود: خشکی متناوب زاینده رود و بحران آب ناشی از آن علاوه بر اینکه مستقیماً بر درختان اثر دارد، باعث کاهش خلل و فرج مؤثر خاک شده و تغذیه ریشه درختان از رطوبت خاک حتی در زمان جاری شدن رودخانه با دشواری بیشتری انجام می‌شود.

خطر فرونشست زمین به علت جریان منقطع زاینده رود

این کوشنده محیط زیست با هشدار خطر فرونشست زمین به علت جریان منقطع زاینده رود گفت: با افت کیفیت خاک، زاینده رود همچون قبل قادر به تقویت آب خوان‌ها نخواهد بود و همین اتفاق بر کیفیت فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک مؤثر است و با تغییرات خاک، درخت هم دچار اختلالاتی می‌شود و در نهایت ضعیف شده و احتمال ابتلایش به آفات و بیماری‌ها افزایش می‌یابد.

وی افزود: ریشه علاوه بر تغذیه گیاه در استواری آن هم نقش دارد و با تنش‌های آبی موجود ریشه درختان سنگین نمی‌تواند تحمل وزنش را مانند شرایط عادی داشته باشد و با وزش باد خطر سقوط افزایش می‌یابد.

سقوط درختان خطرآفرین باعث تهدید امنیت جانی شهروندان

این فعال محیط زیست سقوط درختان خطرآفرین را باعث تهدید امنیت جانی شهروندان یا اموال آنها در محیط زیست شهری دانست و اضافه کرد: مسئولیت‌های مدیریت شهری ایجاب می‌کند که درختان خطرآفرین شناسایی شوند و اقدامات لازم به عمل آید.

میراث طبیعی فرهنگی اصفهان در خطر نابودی

وی اشاره‌ای هم به درختان چهارباغ عباسی داشت و گفت: درختان تنومند چهارباغ عباسی میراث طبیعی فرهنگی است و علاوه بر تنش‌های معمول دیگر درختان اصفهان، در عملیات عمرانی چهارباغ با خطرات بیشتری مواجه شده‌اند.

این عضو هیأت علمی دانشگاه با بیان اینکه احداث خط یک مترو آسیب جدی به بخشی از درختان چهارباغ عباسی وارد کرد، اظهار داشت: متأسفانه درختان جابه جا شده با مشکلاتی همچون سقف ایستگاه مترو روبه رو خواهند بود.