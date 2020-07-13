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۲۳ تیر ۱۳۹۹، ۱۹:۵۱

طی پیامی؛

استاندار همدان درگذشت نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ را تسلیت گفت

استاندار همدان درگذشت نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ را تسلیت گفت

همدان - استاندار همدان به‌مناسبت درگذشت نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس یازدهم پیام تسلیتی صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید سعید شاهرخی در پیامی درگذشت عیسی جعفری نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس یازدهم را تسلیت گفت.

در این پیام آمده است: خبر تلخ درگذشت عیسی جعفری نماینده مردم شهرستان‌های بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی، باعث تأسف و تألم فراوان شد.

این نماینده محترم در تمام دوران مدیریتی و کاری خود همیشه دغدغه خدمت به مردم را داشت و در کسوت نمایندگی مردم، نماینده‌ای فعال، سخت‌کوش و مسئولیت‌پذیر بود که برای همیشه یادشان در اذهان مردم ماندگار و نام نیکشان به عنوان خدمتگزاری صدیق به یادگار خواهد ماند.

اینجانب این مصیبت را به همکاران ایشان در قوه مقننه، مردم شریف استان همدان به ویژه مردم شهرستان بهار و کبودرآهنگ و خانواده ایشان تسلیت عرض کرده و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان سلامتی و شکیبایی مسئلت دارم.

کد مطلب 4973283

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