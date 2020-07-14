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۲۴ تیر ۱۳۹۹، ۱۳:۴۹

فرمانده انتظامی استان همدان عنوان کرد:

دستگیری ۵ قاچاقچی در عملیات مشترک پلیس همدان و کهکیلویه وبویراحمد

دستگیری ۵ قاچاقچی در عملیات مشترک پلیس همدان و کهکیلویه وبویراحمد

همدان - فرمانده انتظامی استان همدان از کشف ۲۲۷ کیلوگرم مواد مخدر تریاک و دستگیری ۵ قاچاقچی در عملیات مشترک پلیس مبارزه با مواد مخدر استان همدان و کهکیلویه و بویراحمد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار بخشعلی کامرانی صالح در تشریح این خبر گفت: در پی تلاش‌های اطلاعاتی کارکنان پلیس مبارزه با مواد مخدر استان همدان بر روی یک باند بزرگ قاچاق مواد مخدر مشخص شد، این باند اقدام به انتقال مواد مخدر از استان‌های جنوبی به استان‌های مرکزی و غربی کشور می‌کند.

وی افزود: با اشراف اطلاعاتی ایجاد شده بر روی شیوه و شگرد اعضای باند توسط کارکنان پلیس مبارزه با مواد مخدر استان همدان و همکاری کارکنان پلیس مبارزه با مواد مخدر کهکیلویه و بویر احمد در یک عملیات هوشمندانه خودرو قاچاقچیان در شهرستان گچساران شناسایی و متوقف شد.

سردار کامرانی صالح بیان کرد: در بازرسی از خودرو متهمان ۲۲۷ کیلوگرم تریاک کشف، ۵ قاچاقچی مسلح دستگیر و ۳ دستگاه خودرو سواری توقیف شد.

فرمانده انتظامی استان همدان گفت: اشراف و تعامل اطلاعاتی، عملیاتی دو رویکرد مؤثر در سطح ناجا است که ظرفیت‌های گسترده‌ای را برای مبارزه با پدیده شوم مواد مخدر ایجاد می‌کند و فرماندهی انتظامی استان همدان از این ظرفیت نهایت بهره را می‌برد.

کد مطلب 4973295

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