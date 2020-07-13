به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه منصوری شامگاه دوشنبه در حاشیه بازدید از بنیاد نخبگان استان سمنان به میزبانی این بنیاد با بیان اینکه استفاده از ظرفیت بنیاد نخبگان با حضور مدیریت این بنیاد در نشست‌های مشورتی و کارگروه‌های تخصصی مرتبط استانداری پیگیری می‌شود، ابراز داشت: رفع مشکلات مطرح‌شده از سوی مدیریت بنیاد نخبگان استان در چارچوب قانون و اختیار پیگیری خواهد شد.

وی با بیان اینکه بنیاد نخبگان استان سمنان در کنار شناسایی و پرورش نخبگان برای معرفی اختراع‌های نخبگان به بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی بیشتر تلاش کند، افزود: اختراع‌های نخبگان باید در مسیری هدایت شود که علاوه بر ایجاد اشتغال برای مخترع برای آحاد جامعه هم منفعت داشته باشد.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار سمنان ادامه داد: تجاری‌سازی و مولد سازی اختراع‌های نخبگان به صورت ویژه در دستورکار بنیاد باشد و تداوم پرورش و شکوفایی استعدادهای نخبگان، اصل انکارناپذیر برای توسعه کشور است

ظرفیت سازی برای استفاده از ظرفیت‌های علمی

مدیرکل برنامه‌ریزی، نوسازی و تحول اداری استانداری سمنان نیز در این دیدار با بیان اینکه این استان بر اساس آخرین آمار، سه برابر متوسط کشوری، دانشجو دارد که باید از این ظرفیت مهم برای توسعه و آبادانی استان با تولید علم بهره برد، گفت: دانشگاه، مراکز رشد، پارک علم و فناوری و… ظرفیت‌های مهم برای تولید علم هستند و باید از توانمندی نیروی انسانی و زیرساختی به نحوی شایسته برای نخبه پروری در استان استفاده شود.

حسن سعدالدین بیان کرد: چالش بیکاری دانش‌آموختگان دانشگاهی با تکیه بر مقوله مهم مهارت آموزی و تولید علم برطرف می‌شود و هنر ایجاد اشتغال پایدار از سوی خود دانشجویان را باید به فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها آموزش داده و یادآوری کرد.

وی با بیان اینکه حمایت از بنیاد نخبگان جزو مؤلفه‌های مهم برای ایجاد اشتغال پایدار در جامعه است و مسئولان استان به اهمیت و جایگاه این بنیاد باور دارند، افزود: تشکیل کارگروه و برگزاری شورایی با محوریت استفاده از ظرفیت‌های بنیاد نخبگان در دستورکار استانداری سمنان است.

بنیاد نخبگان مشکلات زیرساختی دارد

رئیس بنیاد نخبگان استان سمنان با بیان اینکه شناسایی، پرورش، هدایت و به‌کارگیری ایده‌های نخبگان در بخش‌های مختلف اجرایی از جمله رسالت‌های مهم بنیاد نخبگان است، گفت: در شناسایی و پرورش نخبگان اقدام‌های خوبی در یک دهه گذشته از سوی بنیاد نخبگان استان انجام شد اما به‌کارگیری نخبگان در بخش‌های مختلف نیازمند هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی است.

فیض با بیان اینکه در یک دهه گذشته افزون بر ۳۰۰ اختراع به بنیاد نخبگان استان ارسال شد که از این تعداد ۳۰ اختراع از سوی این بنیاد موردپذیرش قرار گرفت، ابراز کرد: از مجموع تعداد اختراع‌های پذیرش شده، ۲۰ اختراع در مرحله به‌کارگیری، تولید ثروت و بهره‌مندی آحاد جامعه از آن قرار دارد.

وی با بیان اینکه توجه به تبدیل وضعیت نیروی انسانی برای افزایش انگیزه کارکنان بنیاد نخبگان از مطالبه‌های به حقی است که در سطح ملی و استانی، می‌بایست پیگیری‌هایی در خصوص آن از سوی مسئولان انجام شود، افزود: در سال‌های گذشته پیگیری‌های زیادی در ارتباط با تبدیل وضعیت نیروی انسانی بنیاد نخبگان استان انجام شد که این پیگیری‌ها تاکنون موفقیت‌آمیز نبوده است از سوی دیگر رفع مشکلات زیرساختی از جمله ساختمان و تبدیل وضعیت کارکنان از دغدغه‌های اساسی بنیاد نخبگان در استان سمنان محسوب می‌شود.