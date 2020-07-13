به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال آرای خود را اعلام کرد و رای به تکرار دو بازی معلق شده از هفته بیست و سوم رقابتهای لیگ برتر داد.
آرای جدید این کمیته به شرح زیر است:
* دیدار تیمهای فوتسال گیتیپسند اصفهان و مس سونگون ورزقان تبریز در حالی برگزار شد که تخلفاتی از سوی هر دو تیم و حامد نجفی، مدیرعامل باشگاه مس سونگون و حمید بی غم، سرمربی تیم گیتی پسند صورت گرفت. کمیته انضباطی پس از بررسی تخلفات از سوی دو باشگاه و نفرات فوق مبنی بر عدم رعایت ماده ۷۱ مقررات انضباطی از طریق انجام مصاحبه علیه یکدیگر، تخلف انتسابی محرز، مسلم و تشخیص داده و مستند به ماده ۷۱ مصوب ۱۳۹۷ مقررات انضباطی با رعایت ماده ۹۴، هر یک از باشگاههای فوق، حمید بی غم و حامد نجفی را به پرداخت ۲۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد. (این رای قطعی است).
* دیدار تیمهای فولاد خوزستان و استقلال تهران در حالی برگزار شد که از سوی فرهاد مجیدی تخلفاتی مبنی بر بدرفتاری نسبت به مقامات رسمی مسابقه و ایجاد وقفه در بازی به دلیل امتناع از خروج از زمین رخ داد.
سرمربی استقلال به یک جلسه محرومیت از همراهی تیم خود محکوم شد و باید ۲۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند. (این رای از حیث محرومیت قطعی و از حیث جریمه نقدی قابل تجدید نظر است)
گفتنی است، باشگاه استقلال به دلیل داشتن ۵ بازیکن اخطاری از سوی داور باید مبلغ ۲۰ میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند. (این رای قطعی است)
* دیدار تیمهای پارس جنوبی جم و استقلال تهران در هفته بیستوسوم لیگ برتر که قرار بود در ورزشگاه تختی جم برگزار شود، به دلیل عدم حضور تیم استقلال به خاطر داشتن ۹ بازیکن مبتلا به کوید ۱۹ برگزار نشد.
پس از بررسی از سوی کمیته انضباطی و سایر قراین و آمار موجود در پرونده فوق، عدم حضور تیم استقلال موجه بوده و بنا به ملاک ماده ۶۳ مقررات انضباطی مصوب سال ۱۳۹۷، حکم بر تکرار بازی موصوف صادر میشود. (این رای ظرف مدت یک هفته در کمیته استیناف قابل تجدید نظر است)
* دیدار نساجی مازندران و فولاد خوزستان در هفته ۲۳ لیگ برتر که قرار بود در ورزشگاه وطنی قائمشهر برگزار شود، به دلیل عدم حضور تیم فولاد خوزستان به خاطر داشتن چند بازیکن و کادر فنی مبتلا به کووید ۱۹ برگزار نشد.
پس از بررسی از سوی کمیته انضباطی و سایر قراین و امارات موجود در پرونده فوق، عدم حضور تیم فولاد خوزستان موجه بوده و بنا به ملاک ماده ۶۳ مقررات انضباطی مصوب سال ۱۳۹۷، حکم بر تکرار بازی موصوف صادر میشود. (این رای ظرف مدت یک هفته در کمیته استیناف قابل تجدید نظر است).
نظر شما