به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال آرای خود را اعلام کرد و رای به تکرار دو بازی معلق شده از هفته بیست و سوم رقابت‌های لیگ برتر داد.

آرای جدید این کمیته به شرح زیر است:

* دیدار تیم‌های فوتسال گیتی‌پسند اصفهان و مس سونگون ورزقان تبریز در حالی برگزار شد که تخلفاتی از سوی هر دو تیم و حامد نجفی، مدیرعامل باشگاه مس سونگون و حمید بی غم، سرمربی تیم گیتی پسند صورت گرفت. کمیته انضباطی پس از بررسی تخلفات از سوی دو باشگاه و نفرات فوق مبنی بر عدم رعایت ماده ۷۱ مقررات انضباطی از طریق انجام مصاحبه علیه یکدیگر، تخلف انتسابی محرز، مسلم و تشخیص داده و مستند به ماده ۷۱ مصوب ۱۳۹۷ مقررات انضباطی با رعایت ماده ۹۴، هر یک از باشگاه‌های فوق، حمید بی غم و حامد نجفی را به پرداخت ۲۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد. (این رای قطعی است).

* دیدار تیم‌های فولاد خوزستان و استقلال تهران در حالی برگزار شد که از سوی فرهاد مجیدی تخلفاتی مبنی بر بدرفتاری نسبت به مقامات رسمی مسابقه و ایجاد وقفه در بازی به دلیل امتناع از خروج از زمین رخ داد.

سرمربی استقلال به یک جلسه محرومیت از همراهی تیم خود محکوم شد و باید ۲۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند. (این رای از حیث محرومیت قطعی و از حیث جریمه نقدی قابل تجدید نظر است)

گفتنی است، باشگاه استقلال به دلیل داشتن ۵ بازیکن اخطاری از سوی داور باید مبلغ ۲۰ میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند. (این رای قطعی است)

* دیدار تیم‌های پارس جنوبی جم و استقلال تهران در هفته بیست‌وسوم لیگ برتر که قرار بود در ورزشگاه تختی جم برگزار شود، به دلیل عدم حضور تیم استقلال به خاطر داشتن ۹ بازیکن مبتلا به کوید ۱۹ برگزار نشد.

پس از بررسی از سوی کمیته انضباطی و سایر قراین و آمار موجود در پرونده فوق، عدم حضور تیم استقلال موجه بوده و بنا به ملاک ماده ۶۳ مقررات انضباطی مصوب سال ۱۳۹۷، حکم بر تکرار بازی موصوف صادر می‌شود. (این رای ظرف مدت یک هفته در کمیته استیناف قابل تجدید نظر است)

* دیدار نساجی مازندران و فولاد خوزستان در هفته ۲۳ لیگ برتر که قرار بود در ورزشگاه وطنی قائمشهر برگزار شود، به دلیل عدم حضور تیم فولاد خوزستان به خاطر داشتن چند بازیکن و کادر فنی مبتلا به کووید ۱۹ برگزار نشد.

پس از بررسی از سوی کمیته انضباطی و سایر قراین و امارات موجود در پرونده فوق، عدم حضور تیم فولاد خوزستان موجه بوده و بنا به ملاک ماده ۶۳ مقررات انضباطی مصوب سال ۱۳۹۷، حکم بر تکرار بازی موصوف صادر می‌شود. (این رای ظرف مدت یک هفته در کمیته استیناف قابل تجدید نظر است).