برگزاری جشنواره استانی فیلم مقاومت وسلامت در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، اولین نشست هماهنگی جشنواره فیلم مقاومت و سلامت صبح سه شنبه با حضور رئیس حوزه هنری و رئیس بسیج هنرمندان استان برگزار شد.

در این راستا پتانسیل‌های موجود در استان و شرایط برگزاری جشنواره استانی فیلم مقاومت و سلامت بررسی شد.

در این نشست رئیس بسیج هنرمندان کهگیلویه و بویراحمد با تقدیر از همکاری‌های حوزه هنری در برگزاری برنامه‌های فرهنگی و هنری با بسیج هنرمندان، گفت: جشنواره فرصتی برای شکوفایی استعدادهای هنرمندان فیلمساز استان است.

ربیع الله اصالت فر به تأثیر جریان هنر انقلابی در استان اشاره کرد و افزود: حوزه هنری استان طی سال‌های اخیر تلاش‌های خوبی در خصوص ترویج و جریان سازی هنر انقلابی و هنر اسلامی داشته و در این مسیر بسیار موفق بوده است.

وی افزود: تاکنون تولیدات ارزشمندی با محوریت هنر انقلاب در حوزه هنری استان تولید شده و توانسته در عرصه‌های ملی بدرخشد.

رئیس حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد نیز در این نشست گفت: برگزاری برنامه‌های فرهنگی و هنری با موضوع دفاع مقدس و ایثار و مقاومت مهمترین اولویت در فعالیت‌های حوزه هنری است.

شریف اسلامی افزود: ما قطعاً از برگزاری جشنواره فیلم مقاومت و سلامت استقبال می‌کنیم.

اسلامی تصریح کرد: آمادگی داریم تا با مشارکت بسیج هنرمندان جشنواره فیلم مقامت و سلامت را با کیفیت هرچه بیشتر برگزار کنیم و همه ظرفیت‌های خود را در این راستا به کار گیریم.

وی به فیلم‌های تولیدی حوزه هنری در این خصوص اشاره کرد و گفت: خوشبختانه طی سال‌های اخیر فیلم‌های زیادی با این دو موضوع تولید شده و در جشنواره‌های ایثار، فانوس و راهیان سرزمین نور و حتی جشنواره‌های خارجی حائز رتبه‌های برتر شدند.

لازم به ذکر است فراخوان و جزئیات جشنواره استانی فیلم مقاومت و سلامت به زودی منتشرخواهد شد.