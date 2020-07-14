برگزاری جشنواره استانی فیلم مقاومت وسلامت در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، اولین نشست هماهنگی جشنواره فیلم مقاومت و سلامت صبح سه شنبه با حضور رئیس حوزه هنری و رئیس بسیج هنرمندان استان برگزار شد.
در این راستا پتانسیلهای موجود در استان و شرایط برگزاری جشنواره استانی فیلم مقاومت و سلامت بررسی شد.
در این نشست رئیس بسیج هنرمندان کهگیلویه و بویراحمد با تقدیر از همکاریهای حوزه هنری در برگزاری برنامههای فرهنگی و هنری با بسیج هنرمندان، گفت: جشنواره فرصتی برای شکوفایی استعدادهای هنرمندان فیلمساز استان است.
ربیع الله اصالت فر به تأثیر جریان هنر انقلابی در استان اشاره کرد و افزود: حوزه هنری استان طی سالهای اخیر تلاشهای خوبی در خصوص ترویج و جریان سازی هنر انقلابی و هنر اسلامی داشته و در این مسیر بسیار موفق بوده است.
وی افزود: تاکنون تولیدات ارزشمندی با محوریت هنر انقلاب در حوزه هنری استان تولید شده و توانسته در عرصههای ملی بدرخشد.
رئیس حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد نیز در این نشست گفت: برگزاری برنامههای فرهنگی و هنری با موضوع دفاع مقدس و ایثار و مقاومت مهمترین اولویت در فعالیتهای حوزه هنری است.
شریف اسلامی افزود: ما قطعاً از برگزاری جشنواره فیلم مقاومت و سلامت استقبال میکنیم.
اسلامی تصریح کرد: آمادگی داریم تا با مشارکت بسیج هنرمندان جشنواره فیلم مقامت و سلامت را با کیفیت هرچه بیشتر برگزار کنیم و همه ظرفیتهای خود را در این راستا به کار گیریم.
وی به فیلمهای تولیدی حوزه هنری در این خصوص اشاره کرد و گفت: خوشبختانه طی سالهای اخیر فیلمهای زیادی با این دو موضوع تولید شده و در جشنوارههای ایثار، فانوس و راهیان سرزمین نور و حتی جشنوارههای خارجی حائز رتبههای برتر شدند.
لازم به ذکر است فراخوان و جزئیات جشنواره استانی فیلم مقاومت و سلامت به زودی منتشرخواهد شد.
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