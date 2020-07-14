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۲۴ تیر ۱۳۹۹، ۱۳:۲۹

گجت های پوشیدنی با مداد و کاغذ توسعه می یابند

گجت های پوشیدنی با مداد و کاغذ توسعه می یابند

طبق پژوهشی جدید با کمک مداد و کاغذ می توان گجت هایی پوشیدنی برای نظارت بر سلامت فرد ساخت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، گروهی از محققان دانشگاه میسوری با انتشار تحقیقی نشان داده اند می توان با استفاده از مداد گجت های بیوالکتریکی نظارتی ساخت.

به نظر می رسد هنگام نوشتن با مدادهایی که جنس مغزشان بیش از ۹۰ درصد گرافیت دارد، روی کاغذهای اداری مقدار زیادی انرژی هدایت می شود.

در حقیقت مغز گرافیتی مداد می تواند به عنوان  یک الکترود عمل کند و کاغذ نیز ساختار پشتیبان انعطاف پذیری را فراهم می کند. همچنین محققان متوجه شدند مداد با مغز گرافیتی ۹۳ درصد بهترین رسانایی را دارد. 

علاوه بر آن محققان در پژوهش های خود از این نکته بهره گرفتند که کاغذ در تولید نوع گجت پوشیدنی هیچ محدودیتی ایجاد نمی کند. آنها اعلام کرده اند با کمک این روش می توان دستگاه هایی ساخت که دمای بدن و سطح گلوکز خون بدن کاربران را اندازه می گیرد. علاوه برآن حسگرها می توانند اطلاعات قابل توجهی فراهم کنند.

مزایای استفاده از گجت های رصد سلامتی که با مداد و کاغذ ساخته می شوند، دو برابر بیشتر از بقیه نمونه ها است. نخست آنکه مواد اولیه چنین گجت هایی بسیار ارزان و قابل دسترس است. همچنین این مواد برخلاف پلاستیک که در گجت های پوشیدنی فعلی به کار می رود، در محیط زیست تجزیه می شوند.

کد مطلب 4973643
شیوا سعیدی

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