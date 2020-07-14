به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس در آستانه کسب چهارمین قهرمانی متوالی خود در لیگ برتر است تا رکورد جدیدی را در فوتبال ایران خلق کند.

سرخپوشان پایتخت در حالی برای تصاحب این جام تلاش می‌کنند که برخلاف سه فصل گذشته، برانکو ایوانکوویچ روی نیمکت این تیم در قامت سرمربی حضور ندارد و یحیی گل‌محمدی پس از حضور پنج ماهه گابریل کالدرون در نیم فصل اول، هدایت سرخپوشان را در دور برگشت بر عهده گرفت تا نتایج درخشانی را با این تیم کسب کند.

محمدحسین کنعانی‌زادگان در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص قهرمانی با این تیم و حاشیه‌های بوجود آمده درباره حضورش با پیراهن این تیم در این فصل صحبت‌هایی را انجام داده که در پی می‌خوانید:

خوشحالم هواداران من را بخشیدند

مدافع تیم ملی فوتبال ایران درباره حضور پرحاشیه خود در پرسپولیس گفت: بدترین اشتباهم رفتن به استقلال بود. این را بارها گفته ام و باز هم می گویم اما مهم‌تر از این موضوع، بازگشتم به پرسپولیس است که واقعاً خوشحالم کرد. با خودم در ابتدای فصل عهد بسته بودم هر کاری ممکن است برای موفقیت با پیراهن پرسپولیس انجام دهم. خوشحالم هواداران من را خیلی زود بخشیدند و با محبت‌های بی نظیرشان کمک کردند تا بتوانم عملکرد نسبتاً خوبی را داشته باشم.

ابتدای فصل مخالف داشتم

کنعانی زادگان یادآور شد: وقتی خواستم به پرسپولیس بیایم مخالف داشتم اما در کمترین زمان ممکن همه چیز برطرف شد. پرسپولیس برایم همان خانه امنی شد که دوست داشتم برگردم و برایش جان بدهم. خودم هم این بار رفتارهای حساب شده کردم. توجهی به حواشی نداشتم و برای اینکه بتوانم بازی کنم فقط تمرین کردم. اتمسفر رختکن هم عالی بود. تیمی که کاپیتانش سیدجلال حسینی باشد جرات نمی‌کند حاشیه داشته باشد.

سیدجلال مثل ۲۰ ساله‌هاست

مدافع سرخپوشان در خصوص رقابت همزمان او و سید جلال حسینی و شجاع خلیل زاده برای بازی در دفاع وسط تاکید کرد: درباره سیدجلال که باید بگویم الگوی فوتبالیست‌های ایرانی است. او بزرگ تیم است اما مثل ۲۰ ساله‌ها تمرین می‌کند. پرسپولیس مدیون منش بزرگ امثال او و آقا کریم باقری است. رقابت در تمرین داریم اما به جرات می گویم رفاقتی که در پرسپولیس دیده ام را در کمتر تیمی داشته ام.

آقا یحیی پازل قدرت را تکمیل کرد

کنعانی زادگان درباره شروع فصل با گابریل کالدرون و ادامه آن با یحیی گل محمدی تصریح کرد: کالدرون مربی خوبی بود اما واقعیت این است که با آمدن آقا یحیی پازل قدرت تیم کامل شد. آقای گل محمدی فوق العاده با ادب و دارای دانش فنی است. می‌داند چه زمانی باید چه جمله‌ای را به کدام بازیکن بگوید. مدیریت تیم را به خوبی انجام می‌دهد و همه چیز را با زاویه دید مناسب خود دنبال می‌کند. منافع تیمی برایش بیشترین اولویت را دارد و به فکر فرد نیست.

وی ادامه داد: البته من آقا یحیی را از زمانی که ۱۶ ساله بودم و برای پرسپولیس در لیگ برتر بازی کردم می‌شناسم. او دستیار مانوئل ژوزه بود و سپس سرمربی تیم شد. اخلاق و منش او منحصر بفرد است.

هرگز با شجاع درگیر نشدم

مدافع پرسپولیس درباره درگیری با شجاع خلیل زاده در تمرین گفت: اصلاً! به هیچ وجه با شجاع بحث جدی نداشتم چه برسد به درگیری. من کوچک‌تر از آن هستم که با آقا سید و شجاع درگیری لفظی پیدا کنم. هرگز چنین اتفاقی نیفتاد اما گفتند درگیری فیزیکی داشته ایم.

نقش بیرانوند در پوکر

وی که با علیرضا بیرانوند در تیم ملی ایران نیز هم‌بازی بوده است درباره حضور این بازیکن در تیم فوتبال آنتورپ تاکید کرد: او فوق العاده است. علیرضا یکی از خوش قلب ترین هاست. نقش او در پوکر قهرمانی پرسپولیس فراموش نشدنی است و تیم هم هرگز او را فراموش نمی‌کند. امیدوارم بیرانوند روند رو به رشد خود را حفظ کند تا در تیم‌های مهم دنیا بازی کند.

جواب رقیبان را در زمین دادیم نه فضای مجازی

کنعانی زادگان درباره رقابت پرسپولیس با سپاهان، شهرخودرو، تراکتور و استقلال تهران خاطرنشان کرد: من واقعاً برای تمام رقیبان احترام قائل هستم. وقتی در فضای مجازی جوسازی شد ما در زمین جواب‌شان را دادیم. درگیر حاشیه نشدیم و نخواستیم به مسائل پیش پا افتاده توجه کنیم. پرسپولیس همیشه پرسپولیس باقی مانده است و اگر می‌بینید بیشتر از هر تیم دیگری طرفدار دارد و به قهرمانی‌های متعدد رسیده است به خاطر داشتن چنین مکتبی است. به همه احترام می‌گذاریم و در زمین مسابقه برای موفقیت تیم تلاش می‌کنیم.