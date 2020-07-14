دوره آموزشی مجازی «آشنایی با شبهات قرآنی» برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دوره آموزشی مجازی «آشنایی با شبهات قرآنی و روش های تخصصی پاسخگویی به آنها» ویژه فرهنگیان استان خراسان رضوی به همت اداره آموزش های کاربردی مبلغان دفتر تبلیغات اسلامی با همکاری اداره قرآن و عترت اداره کل آموزش و پرورش و معاونت تبلیغ حوزه علمیه مشهد را در قالب محاسبه ساعات ضمن خدمت، برگزار می شود.

حسینعلی قهرمانی، رئیس اداره آموزش های کاربردی مبلغان دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با اعلام این خبر گفت: دوره آموزشی مجازی «پاسخگویی به شبهات قرآنی» جهت تحقق اهداف قطب تعمیق ایمان دینی و میز قرآن، برای تعداد ۵۰ هزار نفر از فرهنگیان، در ماه جاری برگزار خواهد شد.

وی افزود: این دوره آموزشی در قالب ۲۴ ساعت آموزشی شامل ۱۶ ساعت آموزشی با موضوع «آشنایی با شبهات قرآنی» و ۸ ساعت آموزشی با موضوع «روش شناسی پاسخگویی مستدل و اقناعی به شبهات قرآنی» توسط اداره آموزش مبلغان این دفتر، با بهره گیری از حضور محمدعلی فیض آبادی، ضبط و از هفته سوم تیرماه، فایل های آموزشی در بستر lms حوزه علمیه خراسان، به صورت صوتی و تعدادی فایل آموزشی به صورت مکتوب در سامانه ضمن خدمت فرهنگیان اداره کل آموزش و پرورش مشهد، جهت بهره برداری فرهنگیان، بارگذاری خواهد شد.

رئیس اداره آموزش های کاربردی مبلغان دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: این اداره تا کنون همکاری های مشترک آموزشی در راستای تقویت بنیه علمی و عملی فرهنگیان ویژه دبیران دینی و پرورشی، طلاب سرباز معلم و مبلغان اعزامی به مدارس، با اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی با محوریت موضوعات عمدتاً تحکیم مبانی اعتقادی و فرق و مذاهب داشته است.