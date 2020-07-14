رزمایش فرهنگی عفاف و حجاب در شیراز برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی سپاه احمد بن موسی (ع) مرتضی خسروانی با تاکید بر اینکه خانواده، جامعه و سازمان‌های مختلف باید با همکاری خود در زمینه فرهنگ سازی، رعایت عفاف و حجاب شراکت داشته باشند، افزود: خانواده بزرگ ایرانی بهترین و بزرگترین ظرفیت برای حفظ و نهادینه کردن این فرهنگ بزرگ یعنی فرهنگ عفاف و حجاب است.

خسروانی تاکید کرد: توجه به موضوع عفاف و حجاب به عنوان یک مسئله اساسی و ارزشی باید در جامعه اسلامی در رأس امور فرهنگی قرار گیرد و همگان در ترویج این فرهنگ فعال باشند.

فرمانده سپاه ناحیه احمد بن موسی (ع) شیراز یادآور شد: زنان پس از پیروزی انقلاب اسلامی در همه صحنه‌ها و عرصه‌ها حضوری پررنگ داشته و اکنون نیز به پاس خون شهدایی که برای دفاع از نوامیس و کیان اسلامی ریخته شد در محافل و مجالس با حفظ حجاب ظاهر می‌شوند.

خسروانی خارج کردن، ترویج فرهنگ عفاف و حجاب از قالب شعار را یکی از مهمترین اولویت‌های جامعه ایران اسلامی برشمرد و خاطر نشان کرد: دشمنان ما امروز با استفاده از ابزار مختلف به ویژه شبکه‌های ماهواره‌ای افکار و ارزش‌ها دینی و اسلامی را هدف قرار داده‌اند.

او با اشاره به اینکه در هفته عفاف و حجاب رزمایش فرهنگی عفاف و حجاب بمدت یک روز در شیراز برگزار می‌شود، تصریح کرد: در این هفته ۳۱۳ بسته معیشتی در قالب کمک مومنانه، ۳۱۳ گلدان گل، ۳۱۳ بسته بهداشتی و ۳۱۳ بسته حجاب به خانواده‌های مستمند در شرق شیراز تقدیم می‌شود.

خسروانی گفت: ۳۱۳ نفر خانم در کارگاه‌های تولید ماسک مشغول به کار شده‌اند که در این وضعیت شیوع بیماری کرونا کمک خرج خانواده خود شده‌اند.