«cpay» کمکی به شهر نکرد/مدون کردن برنامه ها موجب تحرک در شیراز شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرزاق موسوی ظهر سه شنبه در نشستی خبری بیان کرد: جلسه‌های مختلفی با حضور نمایندگان شهرداری و طرف دوم قرارداد برگزار شده و سی پی مکلف به پرداخت مطالبات شهرداری شیراز بر اساس نظر کمیسیون‌های تخصصی در این خصوص شده است.

وی اضافه کرد: با توجه به نوع قراردادی که میان شهرداری و طرف دوم قرارداد صورت گرفته است نیاز است که این قرارداد اصلاح شود و در این راستا شورای شهر نیز به این قرارداد ورود کرده و خواهان اصلاح این قرارداد در راستای بهره مندی هر چه بیشتر شهروندان از پروژه‌های شهری است.

رئیس شورای اسلامی شهر شیراز با یادآوری این نکته که cpay خدمت مناسبی به شهروندان ارائه نکرده است تصریح کرد: در قرار داد فی مابین نه تنها شهرداری به مطالبات خود نرسیده است بلکه شهروندان نیز از خدماتی که قرار بود بر اساس این قرارداد ارائه گردد محروم مانده‌اند.

او در خصوص اختلاف نظر شورا و فرمانداری شیراز نیز متذکر شد: مسائل حقوقی به علت اینکه افراد مختلفی در دو طرف موضوع بوده‌اند ممکن است دارای اختلاف نظرهای مختلفی بوده و در تمام کشور این مشکلات وجود دارد برخی از دیدگاه‌ها نسبت به یکدیگر متفاوت است و با توجه به این موضوع که دیدگاه افراد نسبت به مسائل حقوقی متفاوت بوده شاهد اختلاف نظرهایی در برخی از مصوبات هستیم.

وی با اشاره به اینکه مدون کردن برنامه ریزی شهری موجب افزایش تحرک خدمت رسانی شهری می‌شود، یادآور شد: شورای شهر شیراز در تلاش بوده تا با برنامه ریزی های مدون نسبت به مشخص کردن حوزه فعالیت‌های خود اقدام کند و در این راستا ۳۶۰ شاخص نیز در نظر گرفته شده تا نسبت به تهیه دستورالعمل‌ها بر اساس و وظایف اقدام کنند.

موسوی افزود: تهیه دستورالعمل‌ها در شورای شهر موجب شده تا علاوه بر شورای شهر شیراز شهرداری نیز برنامه محور باشد و سیاست‌ها و برنامه‌ها بر اساس رویکردی که در دستورالعمل مشخص شده است طراحی و برنامه‌ریزی شوند.

به اعتقاد رئیس شورای شهر شیراز سالم سازی فضای شهرداری شیراز در کنار حفظ باغات قصرالدشت و حفظ در حساسیت در تغییر کاربری‌ها از جمله توفیق هوایی است که شورای شهر پس از برنامه محور شدن کسب کرده است.