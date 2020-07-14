ثبت نام آنلاین مسابقات ملی مهارت در قزوین آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن مددی در این باره اظهار داشت: مسابقات ملی مهارت در ۳۵ رشته فنی در سراسر کشور برگزار خواهد شد.

وی بیان کرد: این مسابقات با در نظر گرفتن شرایط شیوع ویروس کرونا، به صورت غیرمتمرکز و غیر هم زمان، استانی و بر اساس تصمیم ستاد استانی مبارزه با کرونا برگزار می‌شود.

مددی تصریح کرد: متقاضیان به شرکت در مسابقات ملی مهارت می‌توانند با در نظر گرفتن محدودیت سنی مدارک لازم را شامل: عکس، تصویر تمام صفحات شناسنامه، کارت ملی و آخرین مدرک تحصیلی یا معافیت نظام وظیفه (برای داوطلبان ذکور و مشمول) را به صورت آنلاین بارگزاری کرده و بدون مراجعه به مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای ثبت نام کنند.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان قزوین یادآور شد: شرط سنی برای داوطلبان رشته‌های آکواترونیک، فناوری آب، ساخت و تولید در قالب تیم ۳ نفره، مکاترونیک در قالب تیم ۲ نفره و امنیت شبکه در قالب تیم دو نفره و متولدین بهمن ماه ۱۳۷۴ به بعد و برای سایر رشته‌ها متولدین بهمن ۱۳۷۷ به بعد می‌باشد.

وی تصریح کرد: جوانان ماهر شامل کارآموزان و آموزش دیدگان مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای، هنرجویان آموزش و پرورش در رشته‌های کار و دانش، فنی و حرفه‌ای و نظری، دانشجویان آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای و آموزش عالی و همچنین کارگران واحدهای صنعتی و صنفی می‌توانند با رعایت شرایط سنی ذکر شده در این دوره از مسابقات ملی مهارت شرکت کنند.

مددی با اشاره به نمایندگی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در سازمان جهانی مهارت WSI گفت: رشته‌های تراش CNC، فرز CNC، طراحی مهندسی مکانیک، جوشکاری، کاشیکاری دیوار و کف، صاف کاری خودرو، لوله کشی و گرمایشی، الکترونیک، طراحی وب، تأسیسات الکتریکی، کنترل صنعتی، آجرچینی، کابینت سازی (چوبی)، جواهرسازی، خیاطی (فناوری مد)، آشپزی، قنادی (شیرینی پزی)، گل آرایی، فناوری اتومبیل، نقاشی خودرو، اتصالات چوبی، تبرید و تهویه، فناوری طراحی گرافیک و فناوری اطلاعات در دوشاخه مدیریت سیستم‌های تحت شبکه و راه کارهای نرم افزاری برای تجارت، از جمله رشته‌های انفرادی این دوره از مسابقات است.

وی از جوانان علاقمند به مهارت‌های فنی و حرفه‌ای استان خواست برای ثبت نام در رشته‌های اعلام شده در سایت http://skill.irantvto.ir اقدام کرده و در این رقابت جذاب، سالم و مهارتی شرکت کنند.

