سند راهبردی ایران و چین کار ارزشمندی است

به گزارش خبرنگار مهر ، محمد اسلامی در حاشیه مراسم افتتاح مرکز جهادی پیشرفت شرکت راه آهن در جمع خبرنگاران، ایجاد این مرکز را از مهمترین اقدامات راه آهن دانست و گفت: در این مرکز از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان استفاده می‌کنیم و حرکت رو به جلویی را برای پیشرفت راه آهن آغاز کرده‌ایم.

وی بیان کرد: این مرکز با ۲۴ مسئله اساسی در زیرساخت‌ها، سامانه‌ها، شیوه‌ها، رویه‌ها و فناوری‌ها از مرحله دغدغه تا راه حل موضوع را پیگیری کرده و برای ایجاد تحول چشمگیر در راه آهن در بستر زمانی شرایط را فراهم می‌کند.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تعامل وزارت راه با معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور با عنوان اینکه یکی از مسائل حائز اهمیت برای پیشرفت و اهمیت سرمایه‌های انسانی بویژه جوانان و ساختارهای مردمی است اظهار کرد: این جوانان نخبه چه در مراکز دولتی و چه در شرکت‌های دانش بنیان با وزارت راه همکاری خواهند داشت.

اسلامی افزود: پیام تخصصی این مرکز این است که مرکزی نوآورانه راه اندازی شده و امید به تحول در راه آهن را زنده می‌کند. در این وضعیت جدید راه آهن، سرمایه‌های نوین و نوظهور صرف توسعه نیروی انسانی قرار گرفته و از مهارت نیروهای انسانی راه آهن در قالب یک برنامه مدون استفاده می‌شود.

وزیر راه از دیگر نتایج این مرکز را بررسی نواقص و کمبودها در بخش حمل و نقل ریلی دانست و ادامه داد: افزایش سهم ریل از حمل بار چه در کشور چه در منطقه و چه ترانزیت به حداکثر ظرفیت ممکن از اهدافی است که سازوکار در مرکز جهادی پیشرفت راه آهن بررسی می‌شود.

وی به تفاهم نامه‌های راه آهن با بخش خصوصی اشاره و اظهار کرد: مخاطرات سفرهای جاده‌ای، کاهش مصرف سوخت، افزایش ایمنی حمل و نقل و نوسازی ناوگان ریلی از نتایج این تفاهم نامه هاست که در قالب ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید و تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۹۸ از محل صرفه جویی مصرف سوخت به نتیجه می‌رسد و دستیابی به نوسازی دو هزار دستگاه انواع ناوگان ریلی از محل صرفه جویی سوخت از دیگر برنامه‌های راه آهن است.

اسلامی درباره سرمایه گذاری ۲ هزار میلیارد تومانی بخش خصوصی در حمل و نقل ریلی و احداث سیلوی ۳۵۰ هزار تنی گفت: با اجرای این قرارداد، توزیع کالای اساسی از مبادی ورودی شامل بنادر و مزارع تا محل مصرف شامل کارخانه‌های آرد و دامپروری ها برای حمل خوراک دام و طیور به صورت مکانیزه انجام شده و بدون دخالت دست است.

وی به برگزاری نشست امروز مدیران مسکنی وزارت راه و شهرسازی با اعضای کمیسیون عمران مجلس اشاره کرد و افزود: جلسه سازنده‌ای بود و هماهنگی خوبی بین وزارت راه و مجلس برقرار است. امیدواریم این جلسات برای رفع دغدغه‌های اصلی مردم مؤثر باشد.

وزیر راه در پاسخ به پرسشی درباره حذف دریافت الکترونیکی عوارض آزادراهی یادآور شد: امیدواریم مردم کمک کنند تا ما طرح‌های خود را برای دریافت الکترونیکی عوارض اجرا کنیم اما اگر استقبال نشود به دلیل آنکه باید هزینه سرمایه گذار ساخت آزادراه را به او برگردانیم مجبوریم مجدداً اخذ عوارض دستی را به آزادراه‌ها برگردانیم.

اسلامی درباره سند راهبردی ۲۵ ساله ایران و چین گفت: این قرارداد نیست بلکه یک سند راهبردی است. کار ارزشمندی است. وقتی دو کشور می‌پذیرند نقشه راه بلندمدت داشته باشند به مفهوم آن است که به یافتن راههای همکاری طولانی فکر می‌کنند. این سند در حال مذاکره است و وقتی مذاکره درباره اسناد آن به پایان رسید دستگاه‌های مرتبط می‌توانند هر بخش مربوط به خود را به قرارداد تبدیل کنند.