مرمت خانه امام جمعه در مرحله تایید شورای فنی / چهار ماه گذشت

خبرگزاری مهر_ گروه فرهنگ؛ ۲۷ اسفند سال ۹۸ طرح مرمت خانه امام جمعه توسط بهره برداری که قبلاً هم خانه آقاجان نسب بابل را مرمت و به بهره برداری رسانده به شورای فنی صندوق احیای آثار تاریخی ارسال شد در آن زمان ایراداتی به طرح گرفتند و دوباره قرار شد تا سرمایه گذار این ایرادات را برطرف کند.

حالا این روند آنقدر طولانی شده که می‌توان گفت ۴ ماه از ارائه طرح اولیه گذشته است و این طرح همچنان در حال رفت و برگشت است.

خانه تاریخی امام جمعه قرار است کاربری فرهنگی و پذیرایی داشته باشد ولی هنوز معطل طرح مرمتی مانده است. در این باره هادی میرزایی مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی به خبرنگار مهر گفت: پروژه مرمت و بهره برداری از خانه تاریخی امام جمعه تهران در مرحله طراحی و اخذ تأیید شورای فنی است. سرمایه گذاری که قرار است برای این بنا کاربری فرهنگی و پذیرایی ایجاد کند، مشاور طرح را معرفی و طرح استحکام بخشی و مرمت را تنظیم کرده این اقدام حداقل سه تا چهارماه طول می‌کشید. ما به این طرح ایراد گرفتیم و آن را برگشت دادیم تا دوباره اصلاح شود.

وی با بیان اینکه در دوران قرنطینه چند بار پیرو این موضوع جلسه داشتیم گفت: باید طرح تکمیل و اصلاحات انجام می‌شد. شرایط و الزاماتی را مد نظر قرار دادیم چون مکلف هستند تا با همکاری دقیق ما کارها را پیش ببرند. مشاور باید بداند که متعهدانه طبق نظر ما کار کند نه سرمایه گذار.

میرزایی با اعلام اینکه بهره بردار خانه امام جمعه در طبقه بالا به هیچ عنوان حق کاربری پذیرایی ندارد بلکه صرفاً این بخش کاربری فرهنگی خواهد داشت، بیان کرد: مشاور خانه امام جمعه طرح خوبی داده است. قبلاً هم در مازندران فعالیت کرده و آنجا هم خوب کار کرده‌اند.

وی در پاسخ به این سوال که بهره بردار سال ۹۷ برنده مزایده شده و اواخر سال ۹۸ نیز طرح را داده است و طبق گفته بهره بردار ایرادات نیز برطرف شده ولی چرا در این مدت هنوز طرح آن به تصویب نرسیده است گفت: دستگاه‌های نظارتی به این بنا ورود کرده بودند و ابهاماتی داشتند وقتی آنها سوال می‌کنند باید تا زمان اغنا آنها موضوع را نگه داریم.

میرزایی در پاسخ به اینکه این ابهامات باید قبل از واگذاری بناها انجام شود نه بعد از آن گفت: این نقد درست است. همچنین به دلیل عدم اشراف دستگاه‌های نظارتی رسیدگی به این مسائل کند انجام می‌شود. در دوره‌ای همکاران ما به این ضرورت نرسیده بودند که فهرست بناها قبل از واگذاری، به صورت عمومی منتشر شود.