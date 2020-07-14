افتتاح ۷۶واحد مسکن ویژه خانواده های تک معلولی و دو معلولی درهمدان

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا الوند ظهر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که به مناسبت هفته بهزیستی برگزار شد، گفت: امسال همزمان با هفته بهزیستی ۱۷ کارگاه اشتغال مددجویان در همدان افتتاح می‌شود.

وی گفت: یکی از این کارگاه‌ها پیرامون اشتغال خانه بوم گردی است که توسط یکی از مددجویان همدان اجرا شده و برای ارائه خدمات از مددجویان سازمان بهره گرفته شده است.

الوند با اشاره به اینکه یک نمایشگاه دائمی صنایع دستی راه اندازی شده که ۸۰ مدد جو در آن فعالیت می‌کنند. گفت: هدف از برپایی این نمایشگاه ارائه دستاوردها و توانمندی‌های مددجویان است کمااینکه بازدید و خرید این محصولات انگیزه‌ای برای افراد است تا تلاش خود را برای توانمندسازی چند برابر کنند.

الوند گفت: در این نمایشگاه محصولاتی شامل تابلو گلیم، فرش دستبافت نفیس ابریشم و صنایع دستی عرضه شده و همه روزه از ساعت هشت صبح آماده بازدید است.

الوند با بیان اینکه امسال همزمان با هفته بهزیستی ۷۶ واحد مسکن مددجویی نیز برای خانواده‌های دارای تک معلولی و دو معلولی افتتاح می‌شود، ادامه داد: واحدهای تحویل داده شده به خانواده‌های دارای یک معلولی و دو معلولی یک واحد در شهرستان بهار، ۳ واحد در شهرستان فامنین، ۱۱ واحد در شهرستان نهاوند، ۹ واحد در کبودرآهنگ، دو واحد در شهرستان رزن، ۵ واحد در همدان و ۴۱ واحد در شهرستان ملایر است.

مدیر کل بهزیستی استان همدان عنوان کرد: همچنین طی این هفته ۸ مرکز غیر دولتی در حوزه پیشگیری شامل مهد کودک و مراکز مشاوره و پیشگیرانه در استان همدان راه اندازی می‌شود.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته ۶۰۰ عدد ویلچر بین معلولان نیازمند توزیع شد، اظهار کرد: ۳۱۳ عدد سمعک و ۶۰۰ قلم لوازم بهداشتی نیز بین افراد ضایع نخاعی توزیع شد.

مدیر کل بهزیستی استان همدان از پرداخت مستمری مددجویان زیر پوشش این سازمان و همچنین افزایش مبلغ مستمری آن‌ها از محل هدفمندی یارانه‌ها که در سال گذشته اعمال شد، خبر داد و گفت: امسال در پرداخت حق پرستاری افزایش ۲ برابری داشتیم.

الوند از راه اندازی استانداردترین مرکز داده استان همدان سخن گفت و با بیان اینکه برای افتتاح این مرکز ۳۰ میلیارد ریال هزینه شده و این مرکز از استانداردترین مراکز دیتاسنتر کشور محسوب می‌شود، افزود: با افتتاح این مرکز علاوه بر افزایش ضریب امنیتی شبکه‌ها و اطلاعات، از ورود باج افزارها و حملات هکرها جلوگیری می‌شود.

مدیرکل بهزیستی استان همدان به اهتمام جدی بهزیستی استان همدان به تقویت مبانی اعتقادی و ارزشی مددجویان اشاره کرد و گفت: ۵ عنوان کتاب صوتی و دو عنوان کتاب با موضوع زندگی نامه شهدای مدافع حرم با همکاری بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس در سال ۹۸ تولید و توزیع شد و امسال ۵ عنوان دیگر نیز تولید خواهد شد.