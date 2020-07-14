نظارت بر توزیع کالاهای اساسی در قزوین تشدید شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد قاسمی روز سه شنبه در دومین نشست کمیته نظارت بر فرآیند عرضه و توزیع مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی استان که در دادسرای قزوین برگزار شد اظهار داشت: در شرایطی که فشار تحریمهای ناعادلانه دشمنان به چرخه اقتصاد کشور و معیشت مردم آسیب زده باید در راستای کمک به مصرف کننده و تولیدکنندگان تمامی دستگاهها و نهادها وارد میدان شوند.
وی بیان کرد: در این میان برای کنترل بازار باید نظارتها در بخش توزیع و تأمین بیشتر شود تا از سو استفاده برخی افراد هم جلوگیری شود.
دادستان قزوین افزود: نظارت بر توزیع کالا از مبدا میتواند از بی نظمی در مراحل بعدی جلوگیری کند و در این میان حذف واسطه گری هم ضروری است.
قاسمی تصریح کرد: یکی از مشکلات ما در حوزه عرضه کالاهای مختلف ضعف نظارت در شبکه توزیع است که موجب شده دلالان حضور بیشتری در شبکه پیدا کنند و بر قیمتها تأثیر بگذارند.
دادستان عمومی و انقلاب یادآور شد: در تأمین امنیت مواد غذایی نیازمند برنامه ریزی هستیم تا بتوانیم با ذخیره سازی مناسب کالاهای اساسی از جمله گوشت مرغ، تخم مرغ، شکر و دیگر مایحتاج عمومی درست حرکت کرده و نیازها را به موقع تأمین کنیم.
قاسمی گفت: به دلیل ظرفیت خوب موجود در استان در بخش مواد غذایی قادریم ۸۰ درصد نیازهای استان را تأمین کرده و بخشی را نیز صادر کنیم.
وی افزود: خاطرنشان کرد: تنظیم بازار کالاهای اساسی و تأمین نیازهای معیشتی مردم، از وظایف دولت است و اگر نظارتها بدرستی صورت نگیرد مشکلات بیشتر خواهد شد.
قاسمی گفت: بی نظمی در بازار، موجب از بین رفتن حقوق تولیدکننده و مصرف کننده میشود لذا با کنترل و نظارت بیشتر باید از افزایش بی رویه قیمتها جلوگیری شود.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین افزود: در شرایط خاصی قرار داریم و نوع مدیریت ما نیز باید جهادی و انقلابی باشد تا بتوان اوضاع را کنترل کرد.
قاسمی یادآور شد: با بهره گیری از ظرفیت همه دستگاهها و نهادها باید در مسیر تحقق شعار سال و جهش تولید گام برداریم.
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