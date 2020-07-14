وضعیت تلفات ناشی از کرونا در استان البرز دردناک است

به گزارش خبرگزاری مهر، عزیزاله شهبازی در ستاد استانی مقابله با کرونا با اشاره به اینکه در ۷۲ ساعت اخیر بسیاری از البرزی‌ها عزیزان خود را به دلیل ابتلاء به کرونا از دست دادند، افزود: این سوگواری بسیار دردناک است و حرف‌ها و گفتگوهای کلیشه‌ای، تکراری و شعاری فایده‌ای ندارد.

۵۰ نفر در البرز ظرف ۴۸ ساعت گذشته جان خود را از دست دادند

وی با بیان اینکه در ۴۸ ساعت گذشته بیش از ۵۰ نفر جان خود را به دلیل کرونا از دست دادند، ادامه داد: اکنون دیگر باید به این باور برسیم که هر کدام از معاونت‌ها و مدیران کل مسئولیت سنگینی دارند و نباید به مأموریت‌ها به صورت گذرا اکتفا کنند، ضرورت دارد به صورت میدانی درصدد اجرای مصوبات باشند.

استاندار البرز گفت: ما مسئول هستیم و باید در نظر داشته باشیم که تمامی کسانی که بر اثر این بیماری جان خود را از دست می‌دهند مانند اقوام درجه یک ما هستند.

شهبازی با تاکید بر اینکه سن ابتلاء و تلفات کرونا کاهش یافته است، افزود: راه اندازی نقاهتگاه‌ها مصوب شده و باید گزارش دقیقی از این امر ارائه شود.

وی اضافه کرد: اولویت اول ما سلامت مردم است و کادر بیمارستان‌ها خسته هستند باید نیروهای آموزش دیده سایر ادارات و ارگان‌ها هر چه سریع‌تر وارد میدان شوند و به کمک بهداشت و درمان بروند.

۱۰۸۳ نفر مراجعه بیماران کرونایی به بیمارستان‌های البرز در یک شب

استاندار البرز گفت: روز یکشنبه هزار و ۸۳ نفر و دیروز ۸۰۰ نفر مراجعه کننده مشکوک به کرونا در بیمارستان‌ها داشتیم.

شهبازی افزود: امروز بازدید سرزده ای از داروخانه‌های کرج داشتم و مردم از نبود انسولین گلایه کردند، چرا رئیس دانشگاه علوم پزشکی گزارشی در این رابطه ارائه نداده است که تدبیری اتخاذ کنیم.

وی عنوان کرد: ۱۳ هزار بیمار خاص در البرز داریم که می‌توانند آسیب پذیر باشند ولی این افراد را اعلام نکردیم که کرونایی هستند.

استاندار البرز با بیان اینکه بزرگترین مرکز ماسک کشور در اشتهارد است، گفت: چند داروخانه را بازدید کردیم و از قیمت مصوب ماسک خبری نبود، مسئولان مربوطه در این بخش چه می‌کنند؟

چرا حضور دستگاه‌های نظارتی بر توزیع و فروش دارو و اقلام بهداشتی کمرنگ است

شهبازی افزود: چرا دستگاه‌های نظارتی بر این روند نظارت جدی ندارند؟ تمامی نیروها بسیج شوند و به نظارت بر روند خدمات و توزیع ماسک و اقلام بهداشتی نظارت کنند.

وی ادامه داد: اکنون مأمور به وظیفه نیستیم مأمور به نتیجه هستیم باید نتایج و خروجی جلسات و مصوبات مشخص باشد، اینکه مردم جان خود را از دست می‌دهند بسیار دردناک است.

استاندار البرز گفت: طبق بیانات رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه، از مدیر جسور و بی باک حمایت می‌شود، پس باید با جدیت برای سلامت و رضایتمندی مردم وارد میدان شویم.

شهبازی افزود: نگذارید تمامی موارد جزئی به استاندار ختم شود، هر کدام از معاونین استاندار، فرمانداران و مدیران کل در حوزه خود اختیار تام دارند بنابراین باید نتیجه عملکرد انها را به صورت ملموس ببینیم.

اگر مصوبات اجرایی نشوند با مدیر مربوطه برخورد می‌شود

وی اضافه کرد: باید سری به بیمارستان‌ها بزنید تا متوجه بشوید اوضاع چگونه است.

استاندار البرز گفت: چرا سینماها و باغ موزه‌ها در البرز فعالیت می‌کنند؟ مدیرکل ارشاد البرز باید این روند را مورد نظارت قرار دهد.

شهبازی افزود: چرا شهرستان‌های کوچک البرز به وضعیت قرمز رسیده اند در صورتی که فرمانداران برای مقابله با کرونا دارای اختیارات بسیاری هستند.

وی با تاکید بر اینکه هلال احمر باید به دانشگاه علوم پزشکی کمک کند، عنوان کرد: راه اندازی تخت‌های نقاهتگاهی در سریع‌ترین زمان ممکن ضرورت دارد.

استاندار البرز گفت: اینکه مدیران در دفاتر کار خود حضور داشته باشند و خبری از بطن جامعه نداشته باشند به هیچ عنوان قابل قبول نیست.

شهبازی افزود: فرزندان شهدا و ایثارگران همواره اعلام آمادگی کرده اند که در این شرایط کمک کنند، از این رو این عزیزان با مدیریت آقای یاسر نژاد فلاح برای نظارت بر خدمات داروخانه‌ها طی حکمی مأمور می‌شوند.