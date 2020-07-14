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۲۴ تیر ۱۳۹۹، ۲۲:۳۱

رئیس پلیس راه ایلام:

۷۵ درصد واژگونی ها در جاده های ایلام مربوط به خودروهای سواری است

۷۵ درصد واژگونی ها در جاده های ایلام مربوط به خودروهای سواری است

ایلام-رئیس پلیس راه ایلام با اشاره به اینکه گرمای هوا باعث افزایش واژگونی خودروها در استان شده است، گفت: ۷۵ درصد واژگونی ها در جاده های ایلام مربوط به خودروهای سواری است.

سرهنگ رضا همتی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به اینکه همه ساله در طرح تابستانی، واژگونی‌ها نقش مهم در وقوع تصادفات داشته‌اند، می‌طلبد رانندگان با رعایت سرعت مطمئنه و پرهیز از رانندگی با حالت خستگی و خواب آلودگی رانندگی کنند.

وی افزود: علاوه بر خستگی و خواب آلودگی رانندگان در فصل تابستان، تخطی از سرعت مطمئنه عامل مهم دیگری در وقوع واژگونی خودرو است.

همتی زاده با اشاره به تاثیرات گرما بر رانندگی و وقوع تصادف گفت: افزایش دمای هوا باعث کاهش تمرکز، کاهش توانایی در کنترل خودرو و خستگی زود هنگام چشم راننده می‌شود.

وی افزود: خودروهای سواری با بیش از ۷۵ درصد، بیشترین وسایل نقلیه در جاده‌های استان ایلام واژگونی شده‌اند.

رئیس پلیس راه استان ایلام گفت: برسی‌های نشان می‌دهد بیشترین میزان واژگونی خودروها در محور ایلام-مهران است.

وی در پایان تصریح کرد: ماموران پلیس راه به صورت شبانه روزی در قالب تیم‌های محسوس و نامحسوس در سطح جاده‌ها فعالیت داشته و با تخلفات رانندگان بویژه تخلفات حادثه ساز که نقش مهمی در وقوع تصادفات داشته برخورد بدون اغماض خواهند داشت.

کد مطلب 4974362

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